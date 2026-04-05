1.400 kilo di kokaina den haf di Rotterdam prosedente di Kòrsou

ROTTERDAM—Mas ku 1.400 kilo di kokaina a keda deskubrí den haf di Rotterdam djasabra. Segun Ministerio Publiko, mayoria di e droga tabata tras di mobilario di mudansa ku a sali for di Kòrsou.
Ministerio Públiko ta skirbi ku a opservá kosnan straño den e tres kònteiner riba e tereno di haf. Den e promé konteiner a haña sakunan ku ta kontene 32 kilo di kokaina. Den un kònteiner siguiente, a haña 177 kilo di droga den seis maleta. Pero e karga di mas grandi tabata den e di tres kònteiner. E tabata kontené artíkulonan pa un mudansa. Tras di e karga normal, duana a haña otro 35 saku ku ta kontene 1.199 paki di kokaina. Segun Ministerio Publiko, esnan ku mester a risibi e konteinernan no ta envolví den e kontrabanda. E droganan a keda destruí.
Foto droga tabata tras di mobilario di mudansa ku a sali for di Kòrsou.