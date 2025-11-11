1 di kada 6 hulandes tin un trabou ku strès

AMSTERDAM—Un di kada 6 hulandes tin un trabou ku ta duna strès. E preshon di trabou ta haltu den sektor di kuido i edukashon.
Esaki segun sifranan di Ofisina Estadístika Hulanda (CBS) i instansia di investigashon TNO, ku a studia strès di trabou na 2024. E mesun estudio a keda kondusí sinku aña promé. Mas hende ainda despues a indiká ku nan tabatin un trabou di stres: anteriormente, 18% di empleadonan a haña nan karga di trabou muchu haltu, miéntras ku aña pasá e sifra ei tabata 16%.
E top 10 profeshonnan ku mas strès apénas a kambia den sinku aña. Asistentenan di botika ta kabes i skouder riba e restu pa loke ta trata strès. Mas ku mitar di e asistentenan di botika ta eksperensiá strès na trabou. Kasi 40% di maestronan di skol básiko i asistentenan di dòkter di kas ta indiká ku nan tin un karga di trabou haltu. Stress tambe ta prevalente den otro profeshonnan di kuido di salú i edukashon. Trahadónan di hospitalidat, panaderonan i kokunan tambe ta enfrentá preshon di trabou. Pa determiná si un hende ta eksperensiá preshon signifikante na trabou, e kantidat di tarea i responsabilidatnan ta keda evaluá. Ademas, ta puntra hende si nan tin algu di bisa kon nan trabou ta strukturá. Estadístika Hulanda (CBS) i TNO ta opservá un patronchi ku ta ripití den profeshonnan ku ta eksperensiá nivelnan haltu di strès. E trabounan aki hopi bia ta enserá kumpli ku instrukshonnan fiho i ripití protokòlnan. Hende ku trabounan asina estresante no ta mira nan trabou mehorá pronto. Mitar ta antisipá ku nan trabou lo ta mas eksigente ainda den sinku aña. Mas ku mitar tambe ta spera ku esaki lo impaktá nan satisfakshon di trabou.