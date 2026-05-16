1050 kas den Brievengat bibando den pobresa

Brievengat tin hopi pobresa. Esaki a bini dilanti for di sifranan di ofisina di statistik.
Brievengat,– Un dje barionan mas populá aki na Kòrsou tambe ta un dje barionan kaminda pobresa ta mas prominente. Den e kaso aki por kompilá kon di e 1463 kas na Brievengat, ketubai tin alrededor di 1050 kas den pobresa.
Usando informashon di e último senso ku ofisina di statistik a organisá, por nota kon ainda e situashon ta preokupante. Aki ta trata di pobresa finansiero. Pues kasnan ku simplemente no por paga tur gastu te fin di luna. Ta trata alabes di un desaroyo kaminda pobresa monitario ta afektando alrededor di 30% di nos pais i esaki ta apesar ku Kòrsou su desempleo a baha di 19% na 2020 te na 7.8%.
Banda dje echo ku solamente 463 kas na Briengat ta riba e liña di pobresa, esaki no ta algu muchu positivo sigur mirando kon 24 mil kas aki na Kòrsou ta bibando riba vulnerabel pa kai den pobresa. Investigashon di CBS ta duna sifra riba pobresa multidimenshonal i alabes no ta tira falta riba ningun hende òf instansha. Pero e sifranan ta reflehá un problema struktural basta profundo. Kaminda hopi ta mantené e punto di bista ku un fuente di entrada ta un señal di stabilidat, e sifranan di pobresa multidimenshonal ta splika ku pobresa ta muchu mas kompliká. Ketubai aki na Kòrsou kopi kas ta lucha ku trabounan instabil, akseso limitá di rekurso i tambe desabilidat. I esaki ta apesar ku ofisialmente nan entrada ta riba e liña di pobresa.
E problema primordial ta ku e kasnan ku ta vulnerabel pa kai den pobresa simplemente no por finansiá “slanan di bida inesperá”. Pues gastunan inesperá manera un oumento drástiko di gasolin, lo mester wòrdu pagá pa baha yunan na skol, pero unabes fin di luna yega e kasnan aki lo kai kòrtiku den pago di otro kosnan esensial di bida, manera mantenshon di outo, faktura di internèt òf lèsnan adishonal despues ku yunan sali for di skol.
Sifranan di CBS ya a konkluí ku e liña di pobresa pa un kas kaminda tin 1 persona a subi di 1456 florin na 2022 i bira 1547 florin na 2025 markando un oumento di 6.2% den 3 aña. Similar na esaki, un famia ku 2 adulto i dos yu awor mester di mínimo 3337 florin pa luna pa paga nesesidat básiko. Esaki tabata 3141 na 2022.