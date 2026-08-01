200 mil florin konfiská den kaso Avior ta somentá

Somenta: riba 15 di Ougùstùs 20217 outoridat a konfiská a konfiská un suma grandi di plaka kèsh, totalisando 1 mion florin. Vários outo entre nan un Porshe Cayenne, RAV4, Toyota Corolla, Jeep Cherokee, prenda, vários edifisio ku un balor total ku ta surpasá 10 mion florin. A entrega tur kos bek, ménos un suma di 200 mil florin ku tabata den un tas. Niun hende no sa unda e plaka a keda.
Nieuwe Haven— Un suma di por lo ménos 200 mil florin konfiská a somentá durante investigashon Avior. Esei aló ménos por konkluí despues ku akusado i abogado a menshoná di no a haña sèn bek, na momento hues komisario a ordená pa entrega e sen bek.
Ta trata di e kaso Avior, unda Xiaohai F. ta keda akusá ku den e periodo di 1 di ougùstùs 2011 pa 15 di ougùstùs 2017, lo mester a kumpra 16 tereno aki na Kòrsou ku sèn di transakshonnan ilegal hasí, prosedente di aktividatnan kriminal. Tambe Xiaohai F. ta keda akusá di labamentu di plaka i di purba eskivá pago di impuesto. Den kuadro di e investigashon, Xiaohai F. pa medio di su abogado a pidi pa skucha diferente testigu tantu aki na Kòrsou i tambe na China. Ministerio públiko ta bisa ku e 16 terenonan a keda kumprá ku ganashi hasí ku benta di baranan di oro ku ta prosedente di un atrako . E akusado Xiaohai F. lo mester a saka e plaka prosedente di e atrako aki for di China manda Kòrsou. E sèn lo a keda mandá dor di diferente persona ku ta biba na China. Mirando ku lei di China no ta pèrmití manda mas ku 50.000,- dòler pa persona.
Pa por a logra trata un kaso ayera den korte di Ministerio Públiko kontra di un komersiante asiátiko na Kòrsou, abogado mr. M. Vaders a pidi korte na 2021, pa skucha un kantidat di 33 testigu. E petishon tabata nesesario pa asina klarifiká tur loke nan ta akusá su kliente Xiaohai Xiaohai F. di dje. Tabatin vários persona ku ministerio públiko ta bisa ku a manda sèn Kòrsou ku ta prosedente di e atrako riba e baranan di oro. Tur e personanan aki, segun abogado mr. Vaders mester keda skuchá komo testigu. Manera tin di e testigunan a manda 100.000,- dòler na final di 2012 i manda 50.000,- dòler na final di 2012. E personanan aki mester keda interogá. Nan mester splika kon bin nan a manda sèn pa personanan konektá na Xiaohai F. i di unda nan a haña e sèn. Ken a aserká nan pa manda e sèn. No por ta asina ku ta keda sin interogá nan, paso supuestamente si aserká gobièrnu Chines, nan por ta kore peliger paso nan a hasi algu ilegal. Abogado mr. Vaders ta di opinion ku nan no a hasi nada ilegal, kemen lo no ta un problema interogá nan tampoko. No mester tin miedu.
Pero e kaso no a yega leu. Pasobra Ministerio Públiko a laga mayoria akusashon kai, despues di a atmití di no tabatin sufisiente informashon pa kondusí na prueba. Fiskal di Ministerio Públiko, mr. de Graaf a splika ayera ku úniko akusashon pa demanda kastigu tabata ku e akusado a eskivá impuesto. Pa esaki mes e no ta hasi un demanda pasobra demasiado aña a pasa, for di 2021.
Lokual a bini dilanti durante e tratamentu ayera ta ku na Ougùstùs 2017, tabatin un redada grandi na Kòrsou pa e kaso Avior. A logra konfiská un tas ku 200 mil florin for di Xiaohai F, ku Hues Komisario a ordená pa entrega bek. Pero, tantu abogado mr. Vaders komo e akusado, a reakshoná sorpresivo alegando ku nunka nan no a risibi e sèn. Fiskal mr de Graaf, a bai wak den su kompuiter i splika ku tin hasta un dokumento den file ku firma di Xiaohai F, di a risibi e sèn. Abogado Vaders a bisa ku esei no ta bèrdat pasobra nan no a risibi e prueba di entrega miéntras su kliente no a risibi e sèn nunka mas.