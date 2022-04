60 mil turista krusero na mart 2022

Punda– Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) ta raportá un kantidat di 60 mil turista krusero i 41 mil turista di estadia pa luna di mart. Pa lokual ta trata estadia, di e 41 mil turista risibí, un total di 64% a bini for di Europa, 21% a bini for di Nort Amérika, 9% for di Sur Amérika, 4% for di Karibe i 2% for di sobrá paisnan di mundu.

Pa dia, un kantidat di 1.351 turista di estadia a keda registrá. Huntu e turistanan risibí na luna di mart a keda un total di 391.461 anochi riba Kòrsou.

For di Hulanda nos a risibí 22.252 turista, kual ta 38% mas ku na luna di mart 2019 esta promé ku pandemia. For di Alemania, 1.352 bishitante a keda risibí miéntras for di Bèlgika 825 bishitante a keda risibí. Di e turistanan europeo aki, 56% a keda den un ‘resort hotel’ (esta hotèl grandi, chikí i bùngalo) na luna di mart.

For di Estádos Unídos un kantidat di 7.429 turista a keda risibí na luna di mart. Pa loke ta trata Canada, e total di turista risibí tabata 906. Pues total nos a risibí 8.335 turista for di Nort Amérika. Di e turistanan prosedente di Nort Amérika 68% a keda den un ‘resort hotel’.

For di region di Sur Amérika un total di 3.784 turista a keda risibí. Di e turistanan aki un total di 1.749 esta 46% ta prosedente di Colombia. Miéntras 747 esta 20% a bishitá nos for di Brazil. Un total di 54% di tur e bishitantenan prosedente di Sur Amérika a keda den un ‘resort hotel’. For di region Karibe, Kòrsou a risibí 1.818 turista di estadia na mart, primordialmente for di e paisnan di Karibe Hulandes. Na luna di mart un total di 39 barku krusero a bishitá nos pais ku un total di 60.237 turista krusero.

Sifranan yanüari te ku mart 2022

Total Kòrsou a registrá 111 mil turista di estadia for di yanüari te ku mart 2022. For di Europa un total di 76 mil turista a keda risibí. For di Nort i Sur Amérika e kantidat registrá tabata respektivamente 18 mil i 10 mil turista. Nos paisnan bisiña den Karibe a sòru pa 4 mil turista den e periodo menshoná. Aktualmente Kòrsou ta risibiendo por lo ménos 4.5 biaha mas turista di estadia kompará ku aña pasá. Aña pasá e mesun temporada Kòrsou a risibí 24 mil turista. E progreso pa yega bèk na e nivel di prestashon promé ku pandemia ta kanando den bon direkshon. E promé kuartal di 2022 a yega na 88% di e kantidat registrá durante e promé kuartal di 2019 na momentu ku Kòrsou a risibí 127 mil turista di estadia.

Tur e esfuersonan ku ta keda hasí pa registrá un prestashon positivo di e sifranan di turismo ta un kolaborashon entre stakeholders lokal huntu ku nos partnernan internashonal. CTB ta mirando e demanda pa Kòrsou i ta antisipá un bon prestashon na luna di aprel.