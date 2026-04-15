47 vehíkulo a wòrdu kontrolá i 23 a haña but

23 but a wòrdu repartí
Willemstad—–Djamars 14 di aprel 2026 entre di 09.30’or i 10.35’or, personal di UST a tene kontròl general di tráfiko.
E kontròl aki a tuma lugá riba Schottegatweg Zuid.
A kontrolá 47 vehíkulo i a repartí 23 prosès verbal pa e siguiente violashonnan di e lei di
tráfiko.
Manehá un vehíkulo sin:
➢ Karchi di kùr bálido;
➢ Reibeweis bálido;
➢ Seguro bálido;
➢ Faha di seguridat bistí.
Manehá un vehíkulo:
➢ ku winshil di plak skur;.
Un vehíkulo a keda transportá bou di kondishon pa kurá na Mahuma.
E kontròlnan aki ta kontinuá.