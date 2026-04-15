Back to Top
Vigilante banner image

47 vehíkulo a wòrdu kontrolá i 23 a haña but

April 15, 2026 • 1 minüt pa lesa
views: 0

23 but a wòrdu repartí

Willemstad—–Djamars 14 di aprel 2026 entre di 09.30’or i 10.35’or,  personal di UST a tene kontròl general di tráfiko.

E kontròl aki a tuma lugá riba Schottegatweg Zuid.

A kontrolá 47 vehíkulo i a repartí  23 prosès verbal pa e siguiente violashonnan di e lei di

tráfiko.

Manehá un vehíkulo sin:

➢ Karchi di kùr bálido;
➢ Reibeweis bálido;
➢ Seguro bálido;
➢ Faha di seguridat bistí.

Manehá un vehíkulo:
➢ ku winshil di plak skur;.

Un vehíkulo a keda transportá bou di kondishon pa kurá na Mahuma.
E kontròlnan aki ta kontinuá.

A kontrolá glasnan tambe di plak
#Kontròl
Login