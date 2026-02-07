5 aña demandá pa heridá hòmber ku bala

NIEUWE HAVEN— Un diskushon ku a sali kompletamente for di man a resultá den un víktima ku bala na su kaminda pa sinta miéntras e pistolero ta kore riesgo di sinta 5 aña den prizòn. Korte penal den Promé Instansha ayera a trata e kaso di Ministerio Públiko kontra di Itelberth J. di 26 aña.
Ithelberth riba 10 di Yüli último a keda detené na Hato. Un dia promé, riba 9 di Yüli e los bala i herida e víktima di fam L, den su atras. Ta trata di un di tiramentu kaminda un shofùr a risibí kuido médiko di ambulans den área di Muizenberg,. Tabata djárason 9 yüli 2025 alrededor di 15.52’or, Sentral di Polis a risibí informashon ku den Kaya Cartago, tin un persona ku mester yudansa médiko mirando ku e tin un herida den su pia. Demas investigashon di outoridat a sali na kla ku tabata un herida di bala kaminda transportashon pa CMC tabata nesesario.
Trabounan pro-aktivo di agentenan polisial a finalisá ku detenshon di un sospechoso Ithelberth J. di 26 aña di edat nasé na Kòrsou, ku a keda detené nèt na momentu ku e tabata bai abordá un buelo na aeropuerto di Hato pa bèk Hulanda. E la yega Kòrsou riba 24 di Yüni i mester a bai bèk riba 10 di Yüli.
Ayera e la splika korte ku e víktima a yega te na su kas, despues di a menas’é for di den oranan di mèrdia riba telefon. Riba e di en kestion, e hòmber L, a baha for di outo i drenta kura di Ithelberth. A surgi un diskushon entre e dos hòmbernan. E hòmber L, lo a dal Ithelberth den su kara, kual a kondusí Ithelbert di saka e arma di kandela. Ministerio Públiko ta sospechá ku L, a trata na kana bai despues di a mira e arma i Ithelberth a los bala riba dje. Na CMC un tim di reshèrshi a akudí pendiente pa skucha deklarashon nan di e víktima, pero e víktima a konfirmá e herida di bala, pero no por a duna mas informashon riba e posibel tiradó.
E víktima a hiba un demanda di daño di kasi 18 mil florin ku no a keda onra ayera. Fiskal a demanda 5 aña di kastigu inkondishonal. Aki dos siman, Korte ta tuma un desishon.