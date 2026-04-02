62 akomodashon i skol di buseo a risibí sertifikashon di kalidat ‘Quality Assurance’

WILLEMSTAD ––Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) den estrecho kolaborashon ku Ministerio di Desaroyo Ekonómiko i Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI) a sertifiká un kantidat di 62 establesimentu ku a pasa e programa di sertifikashon di kalidat ‘Quality Assurance’ ku éksito. Komo parti di e programa, establesimentunan ku ta operá den e industria di turismo ta pasa un proseso di ouditoria.

E ouditoria ta evaluá nan kumplimentu ku kriteria relashoná ku servisio di kalidat, seguridat i konsistensia. Durante un seremonia ameno sr. Muryad de Bruin, direktor di CTB huntu ku sra. Monique Raphaela, direktor di CITI a hasi entrega di plakat di sertifikashon na 40 akomodashon i 22 skol di buseo. Tambe e establesimentunan a risibí nan sertifikashon den vershon digital i di parti di CITI nan a risibí un badge digital interaktivo.

E programa di sertifikashon ‘Quality Assurance’ a keda establesé na 2014 pa sigurá ku Kòrsou su produkto turístiko ta kumpli ku normanan di kalidat haltu, seguridat i konsistensia. Aktualmente e programa ta inkluí e sektor di akomodashon (apartamentu, bùngalo, villas) i skol di buseo. E sektor di akomodashon ta klasifiká den 3 kategoria; Deluxe, Comfort, Economy. E kategorisashon ta basá riba kalidat di servisio, infrastruktura i ekipo. E meta ta pa manehá espektativa i redusí e diferensia entre e nivel di kalidat ku e konsumidó ta spera i e servisio ku e ta risibí.

Adishonalmente ta kontrolá si e establesimentu ta kumpli ku e metanan di sostenibilidat (SDG’s). Esaki ta un komponente nobo ku a keda introdusí. Establesimentunan ku ta kumpli ku e metanan di SDG ta haña ademas riba e plakat di sertifikashon un seyo di SDG. Algun di e puntonan pa e seyo di sostenibilidat ta: maneho di sushi, kolekta i selektá sushi, energia renobabel, bida bou di laman i edukashon di kalidat.

E establesimentunan ku a pasa e sertifikashon ku éksito lo bai tambe riba e wèpsait di CTB. E sertifikashon tin un balides di 2 aña i por keda renobá despues ku pasa e ouditoria di nobo.