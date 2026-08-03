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7 mil florin tur aña na gastu médiko p’e habitante 65+

August 3, 2026 • 1 minüt pa lesa
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#7 mil florin tur aña na gastu médiko p’e habitante 65+
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