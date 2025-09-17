7 Studiante di ORV a Risibí Diploma di BAVPOL

Willemstad – Djaweps 11 di sèptèmber 2025, den kantina di Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV), a tuma lugá un seremonia di graduashon pa selebrá e 7 studiantenan di BAVPOL 2024-3 ku a finalisá ku éksito nan formashon di Buitengewoon Agent van Politie (BAVPOL) despues di un aña.

MC i mènedjer di komunikashon na ORV, Sr. Ronald Richardson, a habri e seremonia ku palabra di bon bini i rekonesementu na tur presente. Entre nan tabata direktora di ORV, Sra. Alpha Falbru, Sèktor mènedjer pa estudionan postinisial i trayekto di liderazgo, Sr. Jowenny Troeman, representantenan di organisashonnan: Veterinaire Zaken, Outoridat Maritimo di Kòrsou, Carmabi, KPC/RST i GMN. Famia, dosentenan i empleadonan di ORV tambe tabata tei presente pa demostrá nan apoyo.

Den diskurso di e seremonia, tantu e sèktor mènedjer komo direktora di ORV a kompartí palabra di motivashon pa e graduadonan. Palabra di Sra. Falbru: “Boso a wòrdu selektá pa partisipá den e opleiding akí, i awe boso a demostrá ku boso hefe di servisio a hinka su konfiansa den e persona korekto. Boso a kompletá boso formashon ku éksito i a hasi bo famia, bo hefe i nos di ORV hopi orguyoso.”

E seremonia a sigui ku un palabra di pabien di sra. Cannegieter, dosente ku a guia e klas di BAVPOL, í a yama dilanti kada graduado pa risibí nan diploma na man di direktora di ORV, ku presensia di un òf dos representante di nan organisashon.

Na fin di e seremonia, Sra. Sharnardelle Martinus, ku a sali komo “best geslaagde” di e klas, a duna un palabra kòrtiku di gratitut.

Ku esaki, e 7 graduadonan di ORV ta kla pa sirbi komunidat, ku konosementu i kapasidat pa hasi kòntròl i investigashon den un manera profeshonal i segun lei ta deskribí.