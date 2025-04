80 médiko spesialista a firma moshon di deskonfiansa

Grupo di spesialista na 2023 (file foto)

Otrobanda—Un kantidat di kasi 80 médiko spesialista empleá na Curacao Medical Center, no tin konfiansa den aktual maneho. Hunta di Staf Médiko a entrega maneho di CMC e karta di for di Febrüari, unda nan a konfirmá e deskonfiansa.

Eks direktor general Gilbert Martina a konfirmá na Vigilante ku e karta tei, pero e no ta outorisá mas pa duna reakshon riba e kontenido. Martina siman pasá ofisialmente a baha komo Direktor Ehekutivo na CMC. Entretantu e problemanan ku e spesialistanan ta sigui. 501 mil na salario tampoko no ta reglá ainda pa spesialistanan. E plafon di salario na 501 mil florin anual pa spesialistanan den servisio na Curacao Medical Center no ta riba papel ainda pa firma òf akordá ofisialmente. Minister di Finansas Públiko, Javier Silvania ta trahando pa trata na logr’é mas lihé posibel. Esei ta nifiká e salario te ainda ta na 386 mil florin pa aña. E asosiashon di spesialista LVMPiLC, a menshoná di a logra yega na un entendimentu riba e plafon definitivo di salario. E akuerdo ainda ta den su pasionan ofisial. Te ke final na 2024, ainda tabatin duda si Gobièrnu di Kòrsou a logra adaptá nan plafon di salario. E spesialistanan na Curacao Medical Center, ta wardando riba e desishon i ehekushon final pa kambio den na struktura di salario. Tin indikashon ku e “plan” pa laga e plafon salarial yega riba 500 mil plùs pa aña no ta bin kla. .

Na 2023, un grupo di spesialista hóben a tuma e batuta for di un grupo ku mas aña di eksperensha, pa trata na yega na un solushon. E solushon a yega riba papel pero no ofisial. A surgi un desakuerdo leve entre e grupo hóben di spesialistanan na CMC i esnan di mas aña. Ta konsiderando ku e grupo hóben, a hiba un negoshashon diferente ku Minister Silvania. Na mart 2023, e direktiva anterior di LVMPiLC a hiba un kombersashon ofisial na mesa ku Minister di Finansas Javier Silvania. No a sali muchu afó. Despues di a pèrdè den un huisio sivil, un direktiva nobo den LVMPiLC a sinta na mesa ku Silvania, unda a publiká bilateral ku e relashonnan a drecha. Entretantu algun spesialista a bandoná CMC.