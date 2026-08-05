A base di e rapòrt di Defensor di Pueblo ministerio di BPD ta kontinuá ku e mehorashonnan gubernamental

Willemstad – Ministerio di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko (BPD) a tuma nota di e rapòrt di Defensor di Pueblo tokante e manera ku gobièrnu ta duna ehekushon na sentensianan definitivo di e hues di asuntunan di amtenarnan públiko. E ministerio ta rekonosé e importansia di un gobièrnu ku ta ehekutá desishonnan hudisial na tempu, ku kuido i ku rèspèt pa e dimenshon humano. Al final, gobièrnu ta respetá desishonnan di e tribunal i ta un prinsipio fundamental di un estado di derecho demokrátiko.
E ministerio ta enfatisá ku ehekushon di desishonnan hudisial den asuntunan di funshonarionan públiko ta un responsabilidat kompartí di henter gobièrnu. Kada ministerio tin responsabilidat pa ehekutá desishonnan hudisial ku ta referí na su propio personal i e desishonnan atministrativo relashoná ku esaki. Ministerio di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko ta desempeñá un ròl di sosten, kordinashon i supervishon integral di sistema pa loke ta trata e organisashon di maneho di personal i e sistema di posishon hurídiko na nivel di henter gobièrnu.
Den e kuadro di e ròl di kordinashon aki, ya a kuminsá un inventarisashon riba nivel di henter gobièrnu di desishonnan hudisial ku probablemente ainda no a ehekutá kompletamente. Pa esei, gobièrnu a pidi tur ministerio pa duna nan kolaborashon dor di identifiká i entregá tur desishonnan ku no a keda ehekutá òf ku no ta kompletamente ehekutá ainda.
Basá riba e inventarisashon aki, i den estrecho kolaborashon ku e ministerionan konserní, lo evaluá kua medidanan ta nesesario pa akselerá e ehekushon kaminda ta nesesario i eliminá atrasonan eventual. E manera di trabou aki ta kuadra ku e trayektonan di mehorashon ku ya a kuminsá i ku e rekomendashonnan di Defensor di Pueblo pa fortifiká, monitoriá i kordiná e sistema gubernamental.
Gobièrnu a studia e rekomendashonnan di Defensor di Pueblo ku atenshon i lo inkluí nan den e kontinuashon di e trayektonan di mehorashon. Kaminda medidanan adishonal ta nesesario, ta elaborá nan ku e ministerionan konserní. E ministerio ta mira e rapòrt komo un kontribushon balioso na e mehorashon kontinuo di e kalidat di e servisio públiko i di ehekushon di desishonnan hudisial. Entre otro, Defensor di Pueblo ta hasi rekomendashonnan riba proseso uniforme, “monitoring sentral”, fortifikashon di kapasidat, mehorashon di e kalidat hurídiko i fortifikashon di e struktura interno di responsabilidat.
Minister Shalten Hato:
“Un gobièrnu ku ta tuma e estado di derecho serio, ta duna ehekushon na desishonnan di e tribunal. Na mesun momentu, ehekushon di e desishonnan aki ta eksigí bon kolaborashon entre tur ministerio, responsabilidatnan kla i prosesonan di trabou efektivo. Hustamente pa esei nos ta okupá basta tempu kaba, trahando riba mehorashonnan ku ta kontribuí na un maneho mas lihé, ku mas koutela i mas uniformá. E rapòrt di Defensor di Pueblo ta brindá puntonan di atenshon balioso ku nos lo inkluí den e profesionalisashon kontinuo di nos organisashon.”
Ministerio di BPD ta sigui komprometé, huntu ku e otro ministerionan, na un gobièrnu ku ta ehekutá desishonnan hudisial ku atenshon i na tempu. Dor di monitoriá huntu, hasi un inventarisashon kompleto di desishonnan ku ainda tin habrí i kolaborashon intensivo entre e ministerio, nos ta traha na un mehorashon struktural i duradero. Di e manera aki no solamente ta fortalesé e posishon hurídiko di funshonarionan públiko pero tambe e konfiansa den gobièrnu i den e estado di derecho.