Afrika i Mundu lo sinti falta di Kamerun

Esnan di mas edat ta kòrda ainda dia e pais di Afrika Sentral a bira e promé selekshon Afrikano pa yega kuart final den un kampionato di mundu. Tabata na Italia ’90. Ken di e generashon mas grandi no ta kòrda e gol di Françios Oman Biyik, dia Kamerun a shòk mundu futbolístiko ku un viktoria di 1-0 riba e kampion mundial di e momentu ei Argentina.

Òf e dos golnan di e veterano di 38 aña Roger Mila den tempu èkstra pa gana Colombia 2-1, kaminda e la selebrá kada gol ku un baile ku paso pekuliar. Kamerun a marka historia i a trese alegria den hinter e kontinente Afrikano i hasta na tur parti di mundu. Lástimamente nan no ta yega Kopa Mundial 2026.

E ekipo falta nivel i kalidat. E selekshon tabata presta bon bou di mando di Rigobert Song, den su tempu bèk sentral i kapitan di e selekshon. E ta tambe e internashonal di Kamerun ku mas wega hungá den selekshon ku 137. Despues a bini problema den e selekshon i Song a bai. Marc Brys a pruba pero na Desèmber 2025, e federashon a apuntá David Pagou. E presidente di e Federashon Kamerunes di Futbòl tambe ta un eks internashonal bon konosí i legendario delantero den diferente klup Europeo, Samuel Eto’o. Un di e hungadónan Afrikano di mas grandi di tur tempu, ganando e premio di mihó futbolista di Afrika un rèkòrt di kuater be. E ta e máksimo goliadó di e pais. Pero e selekshon mes aktualmente no tin hungadó di e nivel di Song i Eto’o.

Pero si wak bon, Kamerun ta soña ainda riba e époka anterior. 2017, tabata e delaster Kopa di Afrika ku nan a gana i na 2022 nan ultimo Kopa Mundial na Qatar. Nan a yega Kopa Mundial 2022, ku basta bon ekipo pero tog no a logra. Den gol a hunga un bon portero, André Onana ku a bai Inter Milan despues di un tempu ku Ajax di Amsterdam. E tin bon reakshon i ta fuerte. Michael Ngadeu-Ngadjui (Gent) i Jean-Charles Castelleto (Nantes) tabata e defensanan sentral. Ambrois Oyongo (Montpellier) i Collins Fai ku a hunga na Arabia Saudita pa Al-Tai tabata nan defensanan lateral riba banda robes respektivamente riba banda drechi. André-Frank Zambo Anguissa di Napoli tbata e bolante defensivo. Mei mei di tereno e la keda kompaña pa Pierre Kunde (Olimpiacos) i Arnout Djoum (Apollon Limassol) of Samuel Gouet (Mechelen). Nan forsa tabata den nan delantero ku e punta di lansa físikamente fuerte, e kapitan Vincent Aboubakar ku a hunga pa hopi sèn na Arabia Saudita pa e kampion di e pais Al-Nassr. Karl Toko Ekambi (Lyon) ku a hinka e gol di viktoria den tempu èkstra di prolongashon kontra Algeria pa su pais bai mundial 2022. Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich) i Bryan Mbeumo (Brentford) tabata nan speransanan.

Na 2026, e “Leonnan Indomabel”, no ta presente. Mundu lo sinta falta di nan “folklor fanátiko” den stadion. Nan a yega Kopa Mundial na 8 okashon (skibí i editá pa Peppie i Lilo Sulvaran)