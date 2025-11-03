Aksidente di tráfiko ku tres herido

Rio Canario – Djadumingu 2 di novèmber 2025 alrededor di 07.45’or, Sentral di Polis a risibí

informashon ku tin un aksidente di tráfiko ku a tuma lugá riba e krusada Frater

Radulphusweg i Nijlweg.

Mesora a dirigí un unidat polisial na e sitio.

Na yegada di e promé unidat el a tuma nota ku tabatin dos dama, okupante di

un di e vehíkulonan ku tabata pegá den nan vehíkulo i e otro vehíkulo tambe

tabatin un hòmber heridá.

A pidi presensia tambe di e vehíkulo di reskate di brantwer pa saka e dos

personanan for di den un di e vehíkulonan.

Ambulans a transportá e tres víktimanan pa Sala di Emergensia di C.M.C. pa

tratamentu médiko.

Kousa di e aksidente tabata probablemente falta di preferensia.

Personal di tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.