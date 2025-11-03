Aksidente di tráfiko ku tres herido

Rio Canario – Djadumingu 2 di novèmber 2025 alrededor di 07.45’or, Sentral di Polis a risibí
informashon ku tin un aksidente di tráfiko ku a tuma lugá riba e krusada Frater
Radulphusweg i Nijlweg.
Mesora a dirigí un unidat polisial na e sitio.
Na yegada di e promé unidat el a tuma nota ku tabatin dos dama, okupante di
un di e vehíkulonan ku tabata pegá den nan vehíkulo i e otro vehíkulo tambe
tabatin un hòmber heridá.
A pidi presensia tambe di e vehíkulo di reskate di brantwer pa saka e dos
personanan for di den un di e vehíkulonan.
Ambulans a transportá e tres víktimanan pa Sala di Emergensia di C.M.C. pa
tratamentu médiko.
Kousa di e aksidente tabata probablemente falta di preferensia.
Personal di tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.