“Aktua robes, sintié un bes”: Ripitishon maneho di sero toleransia pa Karnaval 2026

WILLEMSTAD – Ministerio di Hustisia i Ministerio Públiko a lansa e kampaña “Aktua robes, sintié unbes” pa Karnaval 2026, ku e meta pa mantené òrdu públiko i seguridat promé, durante i despues di e marchanan. Pa e temporada akí tambe, outoridatnan lo ehekutá un maneho di sero toleransia kaminda lo aktua serio i mesora riba tur tipo di infrakshon di lei, inkluso esnan chikí, loke por kondusí na detenshon di e sospechoso. E meta final ta pa minimalisá violashonnan di lei pa asina henter komunidat por gosa di e dushi temporada akí.

Analisando e resultadonan di añanan anterior, Ministerio di Hustisia a nota un bahada signifikante den e kantidat di detenshon. Na aña 2023 i 2024, tabatin entre 55 pa 60 detenshon pa aña, miéntras ku na 2025 e sifra akí a baha te na 31 detenshon, ku ta kasi e mitar kompará ku e añanan anterior. E maneho di e aña akí ta dirigí spesífikamente riba e Lei di Arma, Lei Penal, Lei di Opio, Lei di Órden Públiko, Lei di Tráfiko i e Lei di Identifikashon.

Ora polis detené un persona pa violashon di un di e leinan menshoná, lo prosedé mesora ku detenshon i e trahamentu di un prosèsverbal pa presentá esaki na un fiskal. E aña akí tin un koperashon speshal ku “Uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg (UOJZ)” pa duna e korekshon adekuá na menornan di edat ku keda detené. Den kaso di detenshon di un yu menor, lo yama e mayor pa bini warda di polis, i e detenshon por resultá den un transakshon kombiná ku un trayekto di korekshon. Tur persona for di 12 aña bai ariba mester tin nan prueba di identifikashon bálido den nan poseshon riba via públiko.