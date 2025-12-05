Akusado: "Mi ta kómplise di e ladronisia di 14 televishon"

Akusado ku tambe a keda detené pa laronisia di flatscreen na Corendon.

Nieuwe Haven,– Ayera korte a traha e kaso di ladronisia di 14 televishon di 55 inch di marka Philips for di Corendon Mangrove Beach Resort

E akusado D.C. nase dia 9 aprel 2003 a presentá den korte ayera ku su abogado Mr. Jummanbaks.

D.C. a konta den korte ayera tokante di e kaso kaminda ku e ta keda akusá ku na luna di mart 2025, e lo mester tabata den e grupo ku a hòrta 14 televishon di 55 inch for di Corendon Mangrove Beach Resort.

E ta konta ku el a haña un yamada e dia di e akusado K.D. kende a pasa busk’é den un pickup kòrá Corendon kaminda nan a pone e 5 televishon den e pick-up i a bai ku esakinan. E ta bisa ku e no ta kòrda tur kos, pero ku e ta kómplise den e ladronisia. E ta bisa ku entre nan dos nan a kue 5 televishon. E ta bisa ku riba e dia ei e no tabata sa di nada si no tabata te ora e otro akusado D. a bin busk’é el a bisé ku nan mester bai kua 5 televishon na Corendon. E ta bisa ku ora nan a yega Corendon, e mes no tabata sa si ta kumpra òf ta hòrta , e sa ku ora nan a yega nan a sali bek ku 5 televishon. Hues ta splika e akusado ku e tin basta ratu ta buska pa sa si e sospechoso tabata sa ku ta hòrta nan a hòrta e televishon, pero ku e ta bira hues. Finalmente e ta akseptá ku e tabata sa ku nan a bai pa hòrta e televishon

FISKAL

Fiskal ta bisa ku e akusado a kometé un akto kastigabel i esaki ta legalmente i konvinsentemente proba. E ta bisa ku tur e akusadonan ta ser mira komo first offender. Fiskal ta pidi 180 ora di trabou boluntario i un kastigu di prizon kondishonal di 4 luna ku 3 aña di prueba

HUES

Hues Mr. Carmelia a yega na un kastigu di 150 ora di trabou boluntario sino 75 dia di prizon i dos luna kondishonal ku tempu di prueba di 3 aña.