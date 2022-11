Alerta pa presensha di Pèchi Portugues

WILLEMSTAD– Ministerio di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa ta partisipá ku a señalá Pèchi Portugues na parti sùit di Kòrsou.

Manera ya ta konosí, práktikamente tur aña den e temporada aki ku kambio temporal di bientu, ta señalá Pèchi Portugues na parti sùit di Kòrsou. Ta konsehá personanan ku ta bishitá playa e dianan aki pa paga bon tinu. Ku mira algu manera un blas òf saku di plèstik ta drif den laman, no drenta awa pasobra su tentakulonan por alkansá hasta 30 meter. E Pèchi Portugues ta relativamente fásil pa mira den laman.



Bo ta rekonosé Pèchi Portugues na su forma di un blas òf saku di plèstik lilá yená ku airu di mas òf ménos 25 centimeter. Si bo mir’é, no drenta awa i alertá esnan ku ta den laman e momentru ei. Si bo bini den kontakto ku e tentakulonan, kita restante ku keda riba e kueru sin grawat’é, laba e kueru ku awa di laman i apliká awa lou òf binager regular slap (1 pa 2 dòpi den 2 liter di awa) riba e área afektá. Si e área afektá keda kima òf hasi doló intenso òf ku haña sintomanan di alergia manera dolor di kabes, sakamentu etc etc, pone eis riba dje i bishitá bo dòkter di kas.



Pèchi Portugues ta lokual nan ta yama na Ingles jellyfish òf na Hulandes kwal, ku ta biba den awanan mas den direkshon di kosta di Venezuela. E forma di e Pèchi Portugues ta di tal manera ku e ta move den laman den direkshon ku bientu ta supla. Normalmente e bestianan aki lo a drif bai otro partinan di mar Caribe, pero pa motibu di kambio temporal di direkshon di bientu nan ta drif bini den nos direkshon.