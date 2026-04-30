Anotashon di preis di karni belèg fruta i berdura

Willemstad—-Durante e periodo di 13 te ku 17 di aprel 2026, Fundashon pa Konsumidó a bishitá 15 diferente establesimentu pa anotá preis di un kantidat di 95 produkto den e kategorianan: karni, fruta i berdura.
E 15 diferente establesimentunan aki ta: Van den Tweel, Arco Iris, Best Buy, Bon Bini, Boulevard market Place, Centrum Mahaai, Centrum Piscadera, Carrefour, Timmy, Esperamos, Mangusa Rio, Mangusa Hypermarket, Ruyterkade, Vreugdenhi i Luna Park. Meta di e anotashon di preis aki ta pa konsientisá i fasilitá nos konsumidónan den nan proseso di kompra. P’esei Fundashon pa Konsumidó ta brinda un lista di preis ku ta duna e konsumidó un mihó bista di kua produkto ta optenibel na unda, kuantu nan ta kosta na kada establesimentu i tambe e diferensianan di preis di kada produkto na e diferente establesimentunan ariba menshoná.
Mangusa Hyper i Mangusa Rio Canario tin mas produkto di karni, belèg, fruta i bèrdura na mihó preis
Di akuerdo ku e lista di anotashon di preis ku Fundashon pa Konsumidó a traha, Mangusa Hypermarket i Mangusa Rio Canario a resultá e supermerkadonan ku mas produkto na mihó preis. A konstatá ku na ámbos supermerkado ta tin un kantidat di 34 produkto na mihó preis for di e lista di e 95 produktonan den e makutu pre-selektá.
Esperamos Supermarket a resultá na di dos lugá ku 19 produkto na un preis mas kumbiniente i Vreugdenhil Supermarket a resultá na di tres lugá ku un kantidat di 18 produkto na un mihó preis.
Mangusa Hypermarket i Mangusa Rio Canario e supermerkado mihó surtí!
E supermerkado mihó surtí pa lokual ta trata karni, belèg, fruta i berdura a resultá di ta Mangusa Hypermarket i Mangusa Rio Canario. Ámbos establesimentu tabatin un total di 82 produkto for di e 95 produktonan den e makutu pre-selektá.
Bon Bini Supermarket ta na di dos lugá ku 76 produkto i Centrum Mahaai i Centrum Piscadera na di tres lugá ku 69 produkto.
Tin diferensia grandi di preis
Fundashon pa Konsumidó a tuma nota ku tin un diferensia grandi di preis entre sierto produktonan, por ehèmpel 1 kilo di schouderham ta kosta cg 39.99 na Van den Tweel i na Esperamos esaki ta kosta cg 18.75, un diferensia di cg 21.24. Tambe tin diferensia grandi di preis den kategoria di karni. Na Mangusa Rio Canario i Mangusa Hypermarket 1 kilo di Sirloin Steak ta kosta cg 37.90, mientras esaki ta kosta cg 22.50 pa kilo na Vreugenhill, un diferensia di cg 15.40.
Fundashon pa Konsumidó ta sugerí pa konsumidónan konsultá e lista di anotashon di preis pa ta na altura di e diferensianan. Ta bon pa menshoná ku e diferensianan di preis aki por ta dependé di diferente faktor, entre otro marka di e produktonan, pais prosedente di importashon i kalidat di e produktonan. Fundashon pa Konsumidó ta partisipá ku no a tene kuenta ku e faktornan aki den e komparashon di preis aki.
Kòrda kontrolá kiko bo tin den kashi promé ku bo traha bo lista di kompra
Esaki ta hopi importante pa evitá ku ta kumpra kos i gasta sèn innesesariamente. Fundashon pa Konsumidó ta invitá tur konsumidó pa subi nos página elektróniko, www.fundashonpakonsumido.cw òf bishitá nos página di Facebook, Fundashon pa Konsumidó, pa tuma nota di e lista di komparashon di preis di karni.
Tambe por hasi un petishon pa risibí e komparashon di preis via nos adrès elektróniko, [email protected].