Anotashon di preis Fruta i Berdura den Fruteria

WILLEMSTAD—–Fundashon pa Konsumidó ku regularidat ta hasi anotashon di preis di e diferente makutunan pre-selektá. Den e kaso aki nos a hasi anotashon di preis di fruta i berdura den fruterianan na Kòrsou. Ku e meta pa brinda nos konsumidónan un bista amplio di preisnan riba merkado. Den e periodo di 1 te ku 7 di aprel nos a bishitá 8 fruteria i anotá preis di un kantidat di 81 produkto.

E 8 establesimentunan ku a bishitá ta:Aline Fruit Center, Bo Kunuku, Carrot Export, City Center/Plantage Mendez, Dani’s Fruit Center Weto i Dani’s Fruit Center Schonegevelstraat, Fruteria Los Primos i Fruteria Helen.

Ta bon pa enfatisá ku Fundashon pa Konsumidó durante di nos komparashon di preis no ta tene kuenta ku pais di orígen, marka ni kalidat di produkto.

City Center/Plantage Mendez e fruteria ku mas produkto na un mihó preis

Resultadonan di e anotashon di preis ta indiká ku City Center/Plantage Mendez tin mas produkto na un preis mas ekonómiko. Di e 81 produktonan, City Center/Plantage Mendez tabatin 28 produkto na un preis mas kumbiniente. Bo Kunuku ta na di dos lugá ku un kantidat di 19 produkto i Dani’s Fruit Center Weto i Schonegevelstraat na di tres lugá ku 17 produkto.

Dani’s Fruit Center esun ku mas variedat di Fruta i Berdura

Despues di a analisá resultadonan di e anotashon di preis na e diferente Fruterianan ariba menshoná, Fundashon pa Konsumidó a konstatá ku Dani’s Fruit Center Schonegevelstraat ta e fruteria mihó surti basá riba e 81 produktonan ku a keda anotá den e periodo di ariba menshoná. Di e 81 produktonan, Dani’s Fruit Center Schonegevelstraat ta tin un total di 61 produkto den stòk. Dani’s Fruit Center Weto ta resultá na di dos lugá ku un kantidat di 57 produkto i City Center/Plantage Mendez ta na di tres lugá ku 56 produkto den stòk.

Diferensia di preis

Durante di e anotashon di preis aki nos a konstatá tambe algun diferensianan grandi di preis. Por ehèmpel 1 kilo di Broccoli na City Center/Plantage Mendez ta kosta cg.10,- i na Fruteria Los Primos esaki ta kosta cg.16,95, pues un diferensia di cg.6.95. Pa loke ta trata Gèmber, 1 kilo na City Center/ Plantage Mendez i Carrot Export ta kosta cg.12,- i na Dani’s Fruit Center Weto i Schonegevelstraat esaki ta kosta cg.22,- kual ta un diferensia di cg.10,-.

Fundashon pa Konsumidó ta pone énfasis riba e diferensianan aki pa asina duna nos konsumidónan un mihó bista riba e preisnan ku tin riba nos merkado, pa asina por kumpra mas konsiente.

Enfatisando esakinan, Fundashon pa Konsumidó ke para ketu riba e importansia di kome salú i alabes e relevansia di kompra konsiente i responsabel.

Pa mas informashon tokante e anotashon di preis di fruta i berdura por tuma kontakto ku nos na number di telefòn 462-6666 òf e-mail info@fundashonpakonsumido.cw. Pa e lista di preis kompletu por subi riba nos wèpsait www.fundashonpakonsumido.cw.