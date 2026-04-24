Areanan komun na Ocean Breeze mester keda entregá na doñonan di apartamento i villa

KRALENDIJK – Den un sentensia riba un apelashon, Korte Komun di Hustisia (Hof) a determiná ku vários área komun na Ocean Breeze Resort na Boneiru tin karakter di “mandeligheid” (ko-propiedat) i mester keda konsiderá komo partinan den uso komun pa e doñonan di apartamento i villa. Segun Hof, e desaroyadó Caribbean Lagoon N.V. mester entregá un parti individí den e derechonan di “erfpacht” riba e kavelnan 1507, 1508 i 1514, na un proporshon di 1/38 pa kada unidat na e doñonan.
E kaso tabata entre e asosiashonnan di doño (“Verenigingen van Eigenaren”, VvE’s) di e resort i Caribbean Lagoon N.V. E asosiashonnan a argumentá ku e tereno riba kua e kaminda prinsipal, e pisina i e hardinnan ta situá, mester keda rekonosé komo propiedat konhunto segun e akta di divishon (“splittingsakte”) di 2009. E desaroyadó a argumentá ku solamente un parti di e áreanan akí ta kwalifiká pa uso komun.
Pa evaluá e situashon, Hof a hasi uso di e kriterionan di interpretashon di e akta di divishon: e teksto di e akta, e plannan konektá na e akta, i e situashon real di e tereno, inkluyendo un inspekshon lokal (“descente”, esta hues mes ta bai wak ku propio wowo). Basá riba esaki, Hof a konkluí ku e kavelnan 1507 (pisina), 1514 (kaminda prinsipal) i 1508 (hardin i “pool area”) ta destiná pa uso komun i por keda konsiderá komo “mandelig”.
Pa kavel 1512 ku ta situá banda di e hotèl, Hof a determiná ku e tereno no tin karakter di uso komun, pero ku e ta destiná pa desaroyo komersial (horeka). Pa e motibu ei, e kavel aki no ta kwalifiká komo “mandelig”.
Un punto sentral den e proseso tabata e diskushon tokante e “verdeelsleutel” (yabi di repartishon). Caribbean Lagoon a proponé un sistema kaminda kada doño ta risibí 1/86 parti, basá riba e idea ku e futuro hotèl i desaroyonan nobo tambe mester partisipá den e propiedat komun. Hof a rechasá esaki i a konfirmá ku segun e “splittingsakte”, solamente e 38 unidatnan original (apartamentunan i villanan) tin derecho riba un parti igual di 1/38 den e áreanan komun.
Korte di Apelashon a enfatisá ku e interpretashon dje akta di divishon mester keda basá riba dato ophetivo i registrá, pa garantisá siguridat hurídiko pa tur tersernan. Kambionan posterior òf intenshon di desaroyo no por alterá e struktura original di “mandeligheid”.
E sentensia ta ordená ku Caribbean Lagoon mester entregá e partinan individí den e derechonan di “erfpacht” na e doñonan den un periodo di dos luna despues di a risibí notifikashon di e sentensia. Si no kumpli ku e órden, e kompania ta riska un but di mil dòler pa dia, ku un máksimo di 100 mil dòler.
Ademas, Caribbean Lagoon a keda kondená na paga gastunan di e proseso i e gastunan di beslag. I e sentensia ta deklará “uitvoerbaar bij voorraad”, loke ta nifiká ku e mester keda ehekutá inmediatamente, asta si e partidonan apelá e sentensia.