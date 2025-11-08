Arma komo bòrg pa fiansa ta keda konfiská

NIEUWE HAVEN—Korte Penal den Promé Instansha ayera a trata e kaso di Ministerio Públiko kontra di e hòmber, Norbert Lourens, nase riba 12 di mei 1996 na Kòrsou.
E hòmber di 29 aña, ta keda akusá di tabata den poseshon di un arma di kandela riba 21 di yüli último den oranan di mardugá. Hues mr. Bours a pasa den e prosès ferbal i deklarashonnan den e kaso. Riba e mardugá spesífiko, Lourens tabata sintá den un baki di pikòp den área di Saliña. Durante patruya, polisnan a bin konstatá un pikòp mal stashoná den Saliña ku dos hòmber den baki sintá.
Nan a aseka e dos hòmbernan pa un kòntròl, pero segun e prosès ferbal, Lourens tabata aktua nervioso i trata na skonde un tas na su kurpa,. Na dado momento, Lourens a opta pa saka kareda i kore bai. E ferbalisantenan polis a sali nan tras spesifikando ku Lourens a pusha unu di nan for di kaminda. Konsekuentemente mester a los tiru di atvertensia, pero ainda Lourens a sigui kore bai. A surgi un forsageo serio entre Lourens i e polisnan ku a bai resultá den un roi, unda a logra pone bui na mannan di Lourens. A detené i enkarselá Lourens ku ayera a resultá den tratamentu di su kaso.
Lourens ayera a atmití poseshon di e arma di kandela. Pero e ta desmentí di a resistí aresto i polisnan a maltrat’é miéntras e tabata di bui. Segun Lourens, e polisnan a maltrat’é pa lokual su abogado mr. Dickens a súplika ménos kastigu pa su kliente. Lourens en bèrdat tabata leshon na su kurpa, esei aló ménos e fotonan den prosès ferbal ta indiká. Pero hues ta pensa eseinan tabata konsekuensha di forsageo ku polis i no maltrato.
Hues mr. Bours, a interogá Lourens riba poseshon di e arma. Ta trata di un Springfield ArmoryXD-40), kaliber40S. E akusado a splika ku e tabata kana ku e arma, pasobra tabatin menasa riba su kabes despues ku na 2017 a kima su kas i mesun hendenan lo tabata busk’é afó aló ménos a laga sa ku e no ta pasa aña. A bin resultá ku e arma no tabata funshoná optimal. Lourens a yega na arma, despues ku un persona a bin fia sèn seka dje pa un outo. E persona nunka mas a pag’é, lokual a pon’é tuma e outo te dia e persona a trese un arma komo bòrg, pe por a bai ke outo pa bende. Lourens, segun su deklarashon a laga e outo bai i tuma e arma komo bòrg pa e fiansa.
Asina Lourens a bin kai será riba e anochi. Fiskal di ministerio públiko a demandá 21 luna di kastigu inkondishonal i korte a bai di akuerdo ku e demanda.