Aruba ta  bira un opshon pa wega amistoso

Brievengat– Aruba ta bira e ultimo allternativa, pa un wega amistoso di Kòrsou na Yüni próksimo.

Esei ta lokual presidente di FFK, Gilbert Martina a splika Vigilante. E reakshon a bini despues ku e programa ku semper ta papia i ofendé Kòrsou, Vandaag Inside na Hulanda a saka e notisia. Ta sospechá ku e informe a lèk for di den seno di kuerpo tékniko na Hulanda. Na Kòrsou hopi komentario a subi ret sosial riba e desishon.



Segun Gilbert Martina no ta sigur ku e wega amistoso lo ta kontra di Aruba. “Nos a buska Venezuela i Sürnam, pero nan no por a konfirmá. Aruba tabata disponibel.