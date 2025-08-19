Back to Top
Vigilante banner image

Atakante ingles Jamie Vardy no ta kla pa retirá ainda

August 19, 2025 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#Brendan Rodgers | #Celtic FC | #futbòl | #Jamie Vardy | #Leicester City
Login