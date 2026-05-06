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Atrakadó ku shotgun ta kita outo fo’i rekohedó tas di plaka

May 6, 2026 • 2 minüt pa lesa
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#Atrako | #ku shotgon | #rekohedó tas di plaka
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