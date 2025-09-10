Rio Canario – Djárason 10 di sèptèmber 2025 alrededor di 03.06’or, Sentral di Polis a risibí

informashon ku tabatin un kaso di atrako na un trùk di pan riba Cubaweg.

Mesora a dirigí unidatnan na e sitio i na yegada di e promé unidat, el a bin

komprondé ku algun ratu promé tres hòmber kompletamente na pretu bistí a

sorprendé trahadónan di e trùk aki ku intenshon probablemente pa tira atrako

riba nan.

E trio sospechoso tabata den poseshon di machete.

Nan a menasá e trahadónan i a bai ku e kaha di plaka ku un kantidat di plaka

kèsh.

Despues di nan akto e sospechosonan a bati retirada.

Investigashon den e kaso aki ta kontinuá.