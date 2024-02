Avila Beach Hotel ta selebrá su 75 aniversario ku fiesta i solidaridat

Pietermaai– Avila Beach Hotel, e hotèl operativo mas antiguo di Kòrsou, ta selebrá ku orguyo su di 75 aniversario ku un aña yená ku festividat spesial i partisipashon den komunidat lokal, den kolaborashon ku sosionan, artistanan i artesánonan lokal.

E hotèl, ku ta esforsá su mes kontinuamente pa fomentá un spiritu hubenil atraves di inovashon, invershonnan sostenibel i renovashonnan amplio di su alohamentu, ta inisiá e selebrashonnan djaweps promé di febrüari. Tur aktividat lo keda identifiká ku un logo spesialmente diseñá pa e aña di su aniversario.Inisio festivo promé di febrüari di 2024.



Djaweps promé di febrüari ta selebrá e aniversario ku un desayuno musikal, akompañá pa e talentoso “Guitarman” di 8 or pa 11 or di mainta. E huéspetnan lo disfrutá di platonan festivo pa desayuno i lo risibí un regalo spesial trahá pa “The Cooking Gemini” den nan habitashon. Durante almuerso, e huépetnan por disfrutá di un bebida pa kortesia di Avila i músika bibu di Trio Ekis di 12 or pa 3 or di mèrdia. Anochi lo tin músika di Tico Roberto den restorant Blues i den restorant The Pen, Benjisax lo deleitá e bishitantenan ku su músika. Inkluí lo tin un bebida pa kortesia di Avila pa tur ku lo bin disfrutá di nan sena.

Esun ku ta di fiesta, ta tritPa e aniversario akí ta aún mas spesial, personanan ku tambe ta kumpli 75 aña promé di febrüari 2024 por pasa na e hotèl pa risibí un bale di regalo pa un desayuno gratis. E hotèl lo distribuí 75 bolo na 75 institushon i organisashon benéfiko lokal, i lo hasi donashon di 750 kuminda pa “Daily Meal Program” i tambe 75 pakete di kuminda pa Fundashon Nieuw Nederland, ku lo ta repartí pa e leyenda di bario, Rensley Victoria.

Mas despues den e aña di aniversarioMas despues durante di aña, lo organisá un tremendo fiesta pa sosio i amigunan di e hotèl riba un fecha importante pa e hotèl. A lo largu di aña, Avila Beach Hotel lo kontinuá ku e selebrashon brindando donashon na diferente organisashon i fundashon, álabes lo tin promoshonnan spesial mediante di retnan sosial.Próksimamente, tambe lo lansa un kampaña pa manda potrètnan di pasado ku e fecha ku a sak’é na Avila i tambe rekuerdonan spesial, ku posibilidat di gana premio.

Apresio pa empleadonan E hotèl lo malkriá su empleadonan tambe riba e dia akí ku un sorpresa spesial. Lo organisá un evento épiko mas lat den e aña akí, pa honra i mustra apresio na e personal. Avila Beach Hotel ta premirá di tin un aña di festividat, kompromiso i rekuerdonan na honor di e fecha históriko di 75 aña. E hotèl ta agradesido ku e por selebrá esaki ku un bon salú finansiero, i ku tantu lasonan amistoso i balioso ku sosionan lokal i internashonal, afiliadonan i e huéspetnan di hotèl.