Baker Tilly pendiente nan kaso den korte kontra Banko Sentral

Sabine Altena: den korte a menshoná ku tei tuma pasonan kontra di Baker Tilly.

Punda– Un disputa entre e ofisina di akountent Baker Tilly i Banko Sentral, ta pendiente tratamentu den korte. E kaso na e momentonan aki ta riba “parkeerrol”, wardando dokumentashon pa sigui tratamentu.

Den korte sivil, abogadonan di Banko Sentral, e.o. Sabine Altena, ta akusando Baker Tilly di mal praktiká pa lokual ta trata kuentanan anual di Ennia Caribe Holding. Segun Altena, Banko Sentral ta bai tuma medida kontra di e akountent. E kaso tin relashon ku e problemátika di Ennia Caribe Holding i balorashon di nan aktivonan. Baker Tilly, tabata e akountent di Ennia i Banko Sentral ta tilda e ofisina di akountent di apliká mas práktika di kompatibilidat.

Pero, Baker Tilly debidamente a atvertí. Segun e relato di akountent pa aña 2016 ku nan a traha, Ennia Caribe Holding, konsistiendo di Ennia Leven, Ennia Zorg, Ennia Schade no por kumpli ku eksigenshanan di solvabilidat. Esaki ta nifiká un asina “non compliance” pa areglonan di nan bolsa di kreditor. Segun Baker Tilly, nan a sera bukinan di Ennia konforme normanan standardisá di kompatibilidat. Alabes den mesun paragraf e akountentnan ta konkluí di a konstatá un situashon ku Ennia no por a kuadra ku eksigenshanan di solvabilidat. E situashon aki, no a tuma lugá den 2016, sino ta andando mas promé i tabata den bukinan di 2016 a menshoná esaki. Segun Baker Tilly “We expressed an unmodified opinion on the financial statements of the company in our reports dated July 14th 2017. Those reports also include an emphasis of matter paragraph detailing non compliance with the solvency requirements.

Es mas, tin indikashon ku ta Banko Sentral mes a permití sierto transakshonnan, kual a kondusí na e problemanan aktual na Ennia. Pa por a yega na e situashon koriente, tabatin un situashon di no atmisibel na propiedatnan koriente riba balansanan di Ennia. Despues di 2016, a tuma nèt un aña pa Banko Sentral bati alarma i supliká korte pa un Medida di Emergensha. Durante 2017 pa 2018 ainda Hunta di Supervishon i gerensia di Grupo Ennia a sigui ku práktikanan di sakeo for di e kompania. Asina por ehèmpel, Banko Sentral a splika korte di un intenshon di Ennia Caribe Holding via di e.o EC Holding NV i EC Investments a trata na saka 180 mion florin. Ademas tin indikashon ku e miembronan di Hunta di Supervishon no tabatin gara ni tampoko informashon riba e desishon di gerensia di hinter e konsorsio di Ennia. Ennia, ta di mala fe tambe pero Banko Sentral a permití e sakeonan tuma lugá.