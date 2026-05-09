Banda La Clave Tour 2026 na Hulanda ta ranka sali na Breda Jazz Festival

HULANDA,—-Agrupashon musikal Banda La Clave ta preparando pa un tremendo “Banda La Clave Tour 2026” na Hulanda. Banda La Clave ta representá pashon puru, ritmo iresistibel i plaser di toká riba nivel haltu.
De facto ta trata aki di e konosido banda Orquesta Con Clave ta proklamá komo e mihó banda di salsa di Hulanda, pero awor den un bachi nobo. Ku algun músiko nobo i un konsepto nobo i poderoso, e presentashonnan ta energétiko, profeshonal i yen di pashon. E formashon dinámiko aki ta toka músika tropikal i Afro-Karibeño varia riba esenario. Nan músika ta basa riba e groove i solo di piano, un sekshon rítmiko strak, brass section i kantantenan ekspresivo ku ta kreá un sonido ku ta toka orea, mente i kurpa.
Ku nan estilo outéntiko nan ta varia sin muchu esfuerso entre salsa, bachata, Ritmo Kombiná i otro estilonan Latino i Karibense. E músikonan, di orígen di Kòrsou, Aruba, Santo Dumingo i Sürnam, ta bou di direkshon di e pianista/producer Sherman Zimmerman. E integrantenan di Banda La Clave a kompartí esenario ku grande figura internashonal manera Spanish Harlem Orchestra, Africando i Elvis Crespo. Banda di esei Sherman Zimmerman no ta deskonosí debí ku regularmente e ta riba esenario aki na Kòrsou tokando piano ku Son C.C, Soneros Son of Los Compadres. Banda La Clave Tour 2026 ta ranka sali ofishal ku dos presentashon grandi.
E promé lo tuma lugá dia 16 di mei na Breda Jazz Festival. Breda Jazz Festival ta e festival di jazz di 4 dia mas bieu esaki ta fundá na aña 1971 i mas grandi di Europa, i kada aña e ta atraé mas ku 250.000 bishitante. E festival lo tin al rededor di 200 konsierto riba mas ku 20 esenario. E siguiente presentashon lo ta dia 30 di mei riba Afrikadag Festival na Hilversum. Esaki ta un festival kultural kaminda diferente kultura Afrikano ta wòrdu mustra, ku arte temátiko Afrikano, músika live, baile, hopi workshop kultural, aktividatnan pa mucha i kuminda Afrikano.
Pa e presentashon aki, Banda La Clave lo inkluí ritmonan di Kòrsou ku orígen Afrikano (tumba, seú) tambe den nan repertorio. Despues di esaki, e tour lo sigui ku presentashonnan na diferente otro eventonan, entre otro na Helmond, Almere, Rotterdam i mas. Di momentu ku e klave zona, tur kos ta kambiá den un gran pista di baile. Bishita nan página de facebook, instagram pa mas informashon. Keda pendiente pa mas informashon tokante e desaroyonan interesante aki rondó di e agrupashon musikal aki, Banda La Clave.
Banda La Clave ku gira na Hulanda.