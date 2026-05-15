Baoase dispuesto na paga 90 mil florin pa aña na konservashon di koral

Baoase por sigui ekspandé si nan ke paga 90 mil florin pa aña na konservashon?

Nieuwe Haven,– Aktualmente korte di hustisia tin 2 siman pa pensa riba e veredikto sivil si e hotèl luhoso Baoase por skùif koralnan den laman. E intenshon pa skùif e koralnan ta pa asina Baoase por ekspandé nan playa artifisial riba kosta di Winterswijkstraat.

Echo ta ku Baoase pa e próksimo lunanan ta “sold out”. Aktualmente turistanan ku ke keda den e hotèl tin solamente opshon pa tuma e vilanan di mas karu, kual ta inkluí gastunan riba 2700 florin pa anochi. Pa haña un kamber den e hotèl luhoso mester reservá algun luna promé i pa aliviá e situashon Baoase a kuminsá amplia kambernan di hotèl mas “pariba” dje hotèl. Banda di ekspanshon di kambernan, e hotèl ke ekspandé nan playa artifisial tambe. Kaminda algun aña tras di lomba e hotèl tabata dùmp algun baranka pa redusí e tamañonan di ola ku ta yega nan playa artifisial entre tantu e “par” di baranka aki tabata sufisiente pa asta konstruí vários edifisio luhoso ariba.

Ta trata aki di un kaso sivil ku bisiñanan dje hotèl a entamá kontra di gobièrnu. I komo ku ta trata di un diskushon riba desaroyo di Baoase, e hotèl tambe a keda representá ku su abogadonan. Den e kaso sivil a bini dilanti ku ya kaba gobièrnu a otorgá pèrmitnan pa e hotèl move e koralnan bou di awa i tambe pa inisiá proseso pa sigui dèmpel den laman. Investigashon den e área ya a konkluí ku 80% di koralnan bou di awa a muri, pues pa salba e tiki koralnan aki, Baoase lo ke skùif e koralnan i invertí 90 mil florin tur aña den konservashon pa garantisá ku e koralnan aki ta keda na bida.

Na otro banda dje medaya, bisiñanan i demas habitante den e área a denunsiá e akto aki dunando di konosé ku si move e koralnan “fragil” aki pa un otro área sigur e koralnan aki lo muri sigur. 2 siman pasá ya kaba hues a dikta ku no por move e koralnan komo ku mester evaluá e diskushon aki muchu mas profundo. I awor hues a amplia ku e mester di 2 siman mas pa evaluá e diskushon ku a dura 3 ora largu den salanan di korte.

E bisiñanan di Baoase ku a kuminsá e kaso a keda representá dor di un tim legal di Fundashon Pro Monumentu, mr Rijnberg. Ministerio di GMN a keda representá dor di abogado mr Bertie Braam. I Baoase a keda representá dor dje tim legal di Flamingo Ontwikkelingsmaatschappij, mr Woudstra i mr Heide.