PUNDA—E barkunan di fruta for di Venezuela no a keda afektá pa e guera di tarifa ku Estádos Unídos a imponé internashonal . Tampoko pa e pa e “Bolivar Act” ku presidente di Estatuto Unídos a imponé. I finalmente, hasta durante e intervenshon militar na e pais, nana sigui bini.
Segun bankero, Tom Domhoff, kende tin un karera internashonal den maneho bankario, e barkunan di frutanan no ta relevante pa e desishonnan amplio ku e gobièrnu venezolano ta tumando internashonalmente. Esei e la duna di konosé durante un podcast ku Lilo Sulvaran, den e programa “Vigilante Ekonomia”. Segun Domhoff, e restrikshonnan internashonal imponé pa Merka, no tin enfoke riba e barkunan di fruta.
Lokual si mester kuminsá atendé ta produkshon lokal, e la duna di konosé durante su kombersashon “digital” ku Lilo Sulvaran. Mester oumentá e produkshon lokal di produktonan agrario, esta mas kònkòmber, mas kalbas, mas tomati ets ets.
Domhoff ta sigui prekupá kon lihé poder di kompra di florin por baha, debí na efektonan di desishonnan di Donald Trump. Yunan di Kòrsou mester keda atento riba e forsa di florin. E guera di tarifa entre China, Merka, Mexico Canada i Oropa sin duda aun ta oumentá inflashon riba merkado di konsumo na Kòrsou. Kálkulonan inisial ta pronostiká ku e florin ta baha den forsa di 100 sèn i yega 88 sèn.