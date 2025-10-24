Benta di CAP na sosionan nobo ta kambia senario

Hato: desèmber por bira turbulento na Hato.
Hato—Èrport na Hato, ta den un insiguridat. Nan akshonista prinsipal pa Desèmber próksimo por of ta bai anunsiá kambio en akshonista prinsipal den e konsorsio ku ta manehá Hato.
Atraves di sifranan presentá dor di CAP na 2024, , por konkluí ku na e momentonan aki, e kapasidat logístiko na Hato ta nèt sufisiente pa atendé e fluho. Pero ku mira riba e kresementu den futuro, mester tuma medida i planifiká awor. Maneho di CAP ta prekupá ku e oumento den pasahero pa e siguiente añanan. Durante 2025 a bini diferente aerolínea i diferente ruta nobo, lokual a indusí pa CAP tuma e prekoushonnan nesesario i trata na mantené e kresementu sostenibel.
Segun Peggy Croes, e èrport tin un kantidat di 21 sosio aerolínea. Pero e ret ta bai krese ku Delta bulando Atlanta Kòrsou, Azul ta ekspandé pa Fort Lauderdale via di Kòrsou (kual a para), Wingo dirèkt for di Medellin, Avianca oumentando nan buelonan diario pa Bogota i TUI inougurando nan ruta via Bèlgika, dos biaha pa siman durante hinter aña. Segun Croes, mayoria tráfiko na Hato ta di pasahero ta for di Oropa (Hulanda 40%) siguí pa Estádos Unídos (20%). Remarkabel ta un oumento den pasahero latino amerikano ku a yega 15%. Croes na 2024 a presentá tambe diferente strategia pa sostené e tráfiko riba kada merkado.
Michael Hoehenberger, ta un eksperto di Alemania kende a yuda CAP den nan planikashon di rekurso, kapasidat i kontinuidat. Segun Hoehenberger e struktura aktual simplemente no por karga e kresementu ku ta biniendo. Mester adaptá den forsanan humano, kapital i ekipo. Ta trata di e.o. bus pa transportá pasahero riba terminal, kran, tùnel di abordá. En total por papia di algun mas ku 10 mion florin.
Croes presentando den La Vie en Rosse na 2024