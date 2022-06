Programa intensivo i trabou duru durante “Curacao Night with the Braves”

Ruisandro Cijntje: minister di Asuntunan Ekonómiko ta risibi mesun krítiká ku eks minister Mc William, dia a biaha pa atende oferta di Ajax na Amsterdam.

Punda— E biaha pa Atlanta den e proyekto Curaçao Night with the Braves, no ta un snoepreisje. De fakto, pa algun di esnan riba lista ta trabou duru miéntras pa otronan ta obligashon den nan funshon públiko.

Esaki ta lokual, minister di Asuntunan Ekonómiko, Ruisandro Cijntje a duna di konosé riba e reakshon di parlamentario Steven Croes, kende a kalifiká e biahe di 25 invitado komo “snoepreisje”. Segun Cijntje, ta un programa bastante intensivo di trabou unda tin skemanan definí di tarea. Ademas e impreshon ku hasta bodyguard tabata riba buelo ku tur kos pagá no ta kuadra pasobra e persona en kestion a paga tur kos for di su mes rekursonan.

Aparte di esaki riba un nota apart, mester aklará presensha di periodistanan invitá pa kubri e evento. Ningun di nan tres no ta risibi kompensashon pa nan trabounan èkstra na Atlanta i ta trata di un agènda hopi intensivo di reportahe unda hasta tin riesgo di no por presensha e wega. E periodistanan ta yega riba djaweps Atlanta i ta sigui riba un skema di trabou bastante okupá pa por produsí i entregá kontenido.

Ta keda e lista di CTB i funshonarionan di MEO. Hugo Clarinda, Andre Rojer i Rebecca Carval ta funshonarionan kende pa hopi aña ta biaha komo parti di nan trabou, den representashon di Kòrsou i CTB. Inkluso Rojer, ku a yega di funshoná komo representante di CTB na New York pa e teritorio estado unidense i aktual ta enkargá ku e merkado latino amerikano. E tres funshonarionan aki kisas ta gasta mas tempu den laria ku na tera. Zulaika Mook di MEO, ta unu di e poko ekspertonan na Kòrsou riba pronóstiko di merkadonan turístiko. Su afinidat den pronóstiko turístiko ta suministrá Kòrsou ku i informashon balioso i krea un base sólido pa desishonnan stratégiko. Un profeshonal kende a traha pa diferente minister di asuntunan ekonómiko sin ningun kontroversia.

E problema na Kòrsou ta e negligensha polítiko riba importansha di biahenan pa uza deporte internashonal komo èrmènt di promoshon. Na 2019, momento e ekipo di Jong Holland a bula pa Amsterdam pa reuní ku Ajax, niun hende no a pensa ku logo di “Curaçao” lo sali na manga dje ekipo “bi koló” Hulandes. Ajax a resultá den kampeon di Hulanda i hungando rònt Oropa, ku “Curaçao” komo sosio. 2 aña anterior, polítikonan tabata krítika i ta kritikando e programa. Einan tambe un delegashon di gobièrnu, CTB i Jong Holland (pagando nan mes gastunan) a biaha pa Amsterdam keda den Corendon Schiphol ku despues resultá den un akuerdo di merkadeo.

Deporte Internashonal, mundialmente ta keda utilisá komo un èrmènt stratégiko pa promoshon. Kompanianan multinashonal ta uzando deportistanan i ekiponan popular rònt mundu pa merkadeo. No ta ni bale la pena menshoná ehèmpelnan, pero unu mas resien ta e invershon di Qatar Airways den diferente deporte yegando hasta den terser liga di Nations League Concacaf. Unu dje liganan internashonal mas inferior riba planeta. Qatar ta un kompania ku ta bende por lo ménos 28 bion florin anual, lokual ta kasi 6 biaha lokual Kòrsou ta kobra na impuesto. Na Kòrsou e opinionnan ta diferente i deporte semper ta keda den sombranan di krítika.