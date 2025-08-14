Bishita di Sekretario di Estado pa Relashonnan den Reino i Digitalisashon na Konseho di Minister

WILLEMSTAD – Sekretario di Estado pa Relashonnan den Reino i Digitalisashon, sr. Eddie van Marum, a hasi un bishita di introdukshon na Konseho di Minister. E bishita a kuminsá ku un reunion bilateral entre Sekretario di Estado i Vise Promé Minister, sr. Javier Silvania, siguí pa un reunion huntu ku e otro miembronan di Konseho di Minister.

Durante e reunion ku Konseho di Minister, Vise Promé Minister a ekspresá su gratitut na e Sekretario di Estado pa e kolaborashon entre e dos paisnan. E kolaborashon akí a habri kaminda pa gobièrnu hasi invershonnan signifikante pa Kòrsou. Por ehèmpel, rekursonan finansiero ta wòrdu aloká aktualmente pa proyektonan lokal ku lo tin un tremendo impakto positivo riba kalidat di bida di e poblashon. Den e kuadro akí, un di e proyektonan menshoná ta e proyekto pa oumentá e Algemene Ouderdomsverzekering (AOV). Vise Promé Minister tambe a hasi uso di e oportunidat pa pidi Sekretario di Estado pa aprobá ku anualmente ta paga bèk e “bulletleningen” otorgá pa Hulanda na Kòrsou komo parti di e sosten di likides durante e pandemia di Corona, enbes di e suma kompleto na final di e término. Sekretario di Estado a indiká ku Hulanda ta dispuesto pa sigui diskutí riba esaki.

Durante e enkuentro tambe a trata otro tópikonan importante pa loke ta trata relashon i koperashon mutuo entre Hulanda i Kòrsou.

Hidrógeno

A trata e tópiko di un posibel kadena di balor di hidrógeno na Kòrsou. E Akuerdo di Gobernashon di Gabinete Pisas III ta stipulá ku lo desaroyá un maneho di energia integral pa Kòrsou. Tur dos pais ta di akuerdo riba e nesesidat pa konsiderá tantu e desafionan komo e benefisio i konsekuensianan a largo plaso.

BMKB

Sekretario di Estado tambe a trese dilanti e tópiko di Garantia di MKB pa empresarionan (Areglo di BMKB). BMKB ta un programa Hulandes den kua gobièrnu ta garantisá un parti di e krédito ku un banko ta duna na un empresario. Esaki ta yuda prinsipalmente empresarionan chikí i mediano ku no fásilmente ta yega na finansiamentu. Diskushonnan ta andando pa pone e programa akí disponibel pa empresarionan di e paisnan den Reino Hulandes. Ministerio di Desaroyo Ekonómiko lo kordiná mas aleu ku Hulanda pa garantisá e sinergia nesesario pa implementashon efektivo di e instrumento akí.

Seguridat di alimento

Vise Promé Minister tambe a informá e delegashon Hulandes riba e esfuersonan di Kòrsou pa promové siguridat di alimento riba e isla i asina optimalisá kalidat di e sektor di agrikultura. Ademas di proyektonan piloto kaminda ta entrená kunukeronan chikí, un planta di osmosis inverso na Sint Joris i desaroyo di un makutu saludabel (gezondheidsmand), ta poniendo aktualmente e fundeshi pa regulá e sektor. Gabinete Pisas III ta boga pa sigurá ku Kòrsou, komo pais chikí, no ta vulnerabel, pero mas bien bira resiliente.

Finalmente a trata brevemente e puntonan di bista di Kòrsou riba e ‘ongevraagd advies’ di Konseho di Estado na okashon di e di 70 aniversario di e Statüt di Reino Hulandes, e proyekto di “nation-building” di Minister di Asuntunan General ku enfoke riba kombatimentu di pobresa, mehorashon di kondishonnan di bida den bario i envehesimentu di e poblashon.

E reunion entre Sekretario di Estado pa Relashonnan den Reino i Digitalisashon i Konseho di Minister a konta ku presensia di e siguiente representantenan Hulandes: Sekretario di Estado Marum, sr. Roald Lapperre (Direktor General di Relashonnan den Reino), sr. Gerbert Kunst (Representante di Hulanda na Aruba, Kòrsou i Sint-Maarten) i sra. Tjitske (konsehero polítiko). Den e sala di reunion tambe tabata presente sr. Marcus Polman (bosero) i sra. Demy Gosman (kolaboradó di maneho VNG).

Na e reunion a partisipá e siguiente representantenan di Kòrsou: Vise Promé Minister, kende tambe ta Minister di Finansa i Minister di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa, sr. Javier Silvania; Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano, sr. Charles Cooper; Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte, sr. Sithree van Heydoorn; Minister di Desaroyo Ekonómiko, sr. Roderick Middelhof; Minister di Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko, sra. Kimberley Lew-Jen-Tai, i tambe Sekretario di Konseho di Minister, sra. Cherise Balentin; Presidente di e Komishon Nashonal di Reforma, sr. Caryl Monte; Konsehero di Minister di Finansa, sr. John de Lannoy i vise sekretario interino di Konseho di Minister, sra. Kristel Hooi.

E bishita a tuma lugá den un ambiente habrí i konstruktivo, kaminda a enfatisá e bon kolaborashon entre Konseho di Minister i Sekretario di Estado.