Blue NAP Americas i Cloud Carib ta konstruí un fundeshi di cloud sigur i soberano pa Karibe

WILLEMSTAD, KÒRSOU / NASSAU, BAHAMAS — 5 DI OUGÙSTÙS 2026 — Blue NAP Americas i Cloud Carib Limited ta fortifiká nan aliansa stratégiko pa entrega un infrastruktura di cloud soberano, desaroyá spesífikamente pa e nesesidatnan operashonal, regulatorio i di resiliensia di organisashonnan den Karibe.
E aliansa ta kombiná e infrastruktura di sentro di dato di Blue NAP Americas na Kòrsou, sertifiká komo Tier IV/Rated 4, ku e konosementu spesialisá di Cloud Carib den cloud soberano, siguridat sibernetiko, rekuperashon despues di desaster i servisio gerensiá. Huntu, e kompanianan ta entrega un ekosistema di cloud sigur, ku ta kumpli ku regulashonnan i ku tin sosten regional. E ekosistema aki ta diseñá pa yuda gobièrnunan, institushonnan finansiero, sektornan regulá i empresanan protehá datonan krítiko, redusí eksposishon na riesgo i mantené kontinuidat di negoshi den un ambiente di riesgo ku ta bira kada bes mas kompliká.
Pa organisashonnan den Karibe, e reto no ta solamente unda pa alohá dato mas. E pregunta prinsipal ta kon pa garantisá ku sistemanan krítiko ta keda sigur, rekuperabel, konforme ku regulashon i aksesibel ora tin un interupshon. E oumento di menasanan sibernétiko, eventonan di klima severo, preshon regulatorio i dependensia riba infrastruktura pafó di region a hasi siguridat operashonal un prioridat na nivel di direktiva.
Blue NAP Americas Sovereign Cloud, ku ta funshoná ku teknologia di Cloud Carib, ta respondé direktamente riba e nesesidat ei.
“E aliansa aki ta duna gobièrnunan i entidatnan privá den Karibe mas soberania, resiliensia i kontrol riba nan futuro digital,” a bisa Giovanni King, CEO di Blue NAP Americas. “Dor di kombiná un infrastruktura di sentro di dato di nivel mundial ku kapasidatnan di cloud soberano i siguridat sibernetiko diseñá pa e region, nos ta yuda entidatnan privá i gobièrnunan protehá loke ta konta mas: nan dato, nan operashonnan i e konfiansa di e hendenan ku nan ta sirbi.”
Na sentro di e aliansa tin un aserkamentu kompleto — di punta te na pia — pa soberania. E plataforma ta diseñá pa sostené hurisdikshon di dato, aliniashon ku regulashon, seguridat, rekuperashon despues di desaster i resiliensia operashonal den un solo ekosistema integrá. Esaki ta inkluí sosten lokal via e Network Operations Center di Blue NAP na Kòrsou, sostené pa e Command & Control Centers di Cloud Carib na Nassau i Atenas, ku ta disponibel 24 ora pa dia, 7 dia pa siman, 365 dia pa aña, pa sosten avansá di cloud i seguridat.
E solushon ta konektá tambe ku e ret kresiente di Cloud Carib su sovereign cloud pods regional distribuí. Asina e ta amplia kapasidatnan di rekuperashon despues di desaster, kontinuidat di negoshi, Infrastructure-as-a-Service i servisio di cloud gerensia den Karibe i Latinoamérika. Den e último aña, Cloud Carib a lansá pods soberano adishonal na Guyana, Barbados, Sürnam, Kòrsou i Bermuda. Esaki ta fortifiká e kapasidat di e region pa tene tareanan digital krítiko mas serka di kas, miéntras ku redundansia, rekuperashon i resiliensia operashonal ta mehorá.
E arkitektura regional aki, ku ta sigui krese, ta duna organisashonnan e posibilidat pa diseñá nan kontinuidat promé ku un interupshon tuma lugá, miéntras ku tareanan digital sensitivo ta keda alinea ku eksigensianan lokal i regional. E ta reafirmá tambe e balor mas amplio di e aliansa entre Blue NAP i Cloud Carib: un ekosistema di cloud soberano ku no solamente ta sigur i konforme ku regulashon, sino tambe práktiko, disponibel i konstruí rondó di e realidatnan di hasi negoshi den Karibe.
“Soberania berdadero ta mas ku solamente e lugá kaminda dato ta warda,” a bisa Victor Kovacs, COO di Cloud Carib. “E ta e libertat operashonal pa ehekutá tareanan digital krítiko sin miedu pa interupshon ambiental, kompromiso sibernétiko òf ekseso di poder hurisdikshonal. Via e aliansa aki ku Blue NAP, nos ta entrega un ekosistema di cloud soberano ku ta sigur, resiliente, konforme ku regulashon i konstruí pa e realidatnan di Karibe.”
E inisiativa ta pone tambe e fundeshi pa e promé Federated Trusted Cloud Clearing House di Karibe, un esfuerso konhunto ku ta involví Caribbean Datacenter Association, Gaia-X i Cloud Carib. E Clearing House tin komo meta sostené akseso sigur, transparente i soberano na servisionan di cloud desentralisá, i asina fortifiká inter-operabilidat, propiedat regional i konfiansa den henter e ekosistema digital.
Miéntras organisashonnan den Karibe ta sigui modernisá, e aliansa entre Blue NAP i Cloud Carib ta ofresé un kaminda práktiko pa dilanti: infrastruktura di cloud ku no solamente ta sigur i resiliente, sino tambe diseñá segun e realidatnan legal, ambiental i operashonal di e region.
“Esaki no ta solamente infrastruktura di cloud,” Kovacs a agregá. “E ta un fundeshi digital mas fuerte pa Karibe.”
TOKANTE CLOUD CARIB
Cloud Carib ta e proveedó prinsipal di cloud soberano i siguridat sibernetiko den Karibe i Latinoamérika. Ku su sede prinsipal na Bahamas, e kompania ta enfoká riba entrega solushonnan sigur di infrastruktura híbrido i servisio gerensia den e region via sentronan di dato operá lokalmente na Bahamas, Jamaica, Barbados, Bermuda, Kòrsou, Guyana, Sürnam, Ecuador, Panama i Toronto, inkluso via aliansanan stratégiko ku partnernan lider den teknologia. Cloud Carib ta hasi posibel sparmentu konsiderabel di kosto i mehorashon operashonal pa organisashonnan di tur tamaño den e region. E solushonnan ta varia for di ofertanan kompleho, personalisá i dediká di private cloud te na servisio di hybrid cloud. Kada solushon ta brinda klientenan kostonan kontrolá, un nivel di servisio sin igual i nivelnan eksepshonal di protekshon di dato, privasidat i seguridat. Pa mas informashon, wak www.cloudcarib.com/about-us/.
Kontakto pa prensa
Olivia Dorsett, Direktora di Marketing & Communications
[email protected]
TOKANTE BLUE NAP AMERICAS Blue NAP Americas, lansá na desèmber 2016 pa DataPlanet na Kòrsou, ta brinda empresanan servisio di sentro di dato ku ta superá e ekspektativanan di e industria. Blue NAP Americas ta e sentro di dato multi-tenant mas avansá, sertifiká Tier IV, den e region pan-Karibense. Ademas di sirbi e region komo un Network Access Point (NAP) klave, e kompania ta ofresé un portafolio kompleto di solushonnan di sentro di dato, inkluso colocation, servisio di private cloud, kontinuidat di negoshi i servisio gerensia. Pa mas informashon, bishitá www.bluenapamericas.com/.