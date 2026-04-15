Boka Samí ta manda ultimo mensahe Dominquito 4-0

Brievengat—E kampeonato regular FFK, Prome Divishon a kontinuá ayera ku dos wega. Jong Colombia a hunga kontra di Centro Dominquito den Rignaal Fransisca na Brievengat miéntras Inter Willemstad a hunga kontra di Centro Barber na Kintjan den Antoin Maduro.
Ámbos wega tabata tòg importante pa e dos ekiponan di Jong Colombia i Inter Willemstad, pa por determiná ken finalmente ta klasifiká na di kuater puesto pa Kaya 6. Ámbos ekipo a yega wega ku 29 punto, pero ku Jong Colombia ku mihó saldo di gol di 18 positivo i Willemstad ku un saldo di 12 positivo.
Jong Colombia ayera a resultá e gran ganadó, despues di un viktoria di 4-0 kontra di Centro Dominquito. Dominquito a hunga gran parti di e wega ku 10 hungadó. Na Kintjan, Undeba ta gana Inter Willemstad 3-2. Riba e fotonan por mira momento di wega Jong Colombia kontra Centro Dominquito.