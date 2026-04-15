Ta nada no a sobra di e boto di palu ku a ser sende na kandela.

Willemstad— Polis ta investigando un kaso unda malechornan a sende un boto ku tabata riba tereno na e bahia di Piscadera pa ta mas eksakto Marina Royal.

Un parti di e motor ku a keda tras den e ruina.

Tabata den oranan di mardugá kasi bai habri mainta, polis di Otrobanda i tambe bomberonan stashoná na Mundo Nobo a keda dirigí pa e bahia na Piscadera esta Marina Royal pa un boto ku tabata na kandela. Na yegada di bomberonan nan a bin topa ku un boto di palu ku ya kandela a poderá kompletamente di esaki. Bomberonan mesora a kuminsá ku e parti pa paga loke ku ainda tabata na kandela. Mirando ku aki tabata trata di un boto di piskadó di palu esaki a kima por kompletu.

E parke di boto na Piskadera unda a subi e tereno i sende e boto na kandela.

Por a komprondé ku a hala e boto aki pone na tera despues ku esaki tabata riba laman pa asina por a drecha i limpia esaki pa por a bah’é bek na laman. No ta konosí ainda kiko por ta e motibu ku a sende e boto aki na kandela. E kaso di insendio aki ta den pleno investigashon.

Un boto di piskadó di mas ku 32 pia a ser kimá. Tabata trata di un boto di palu ku a disparsé den e kandela. Algun persona a bin tuma nota di loke a sobra di e boto.

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