Bringamentu pa 1 sigaria

E parada di bus na Palu Blanku unda e dos hòmbernan a bringa pa sigaria.

Willemstad— Polis a haña nan ta bai Palu Blanku pa atendé ku un bringamentu entre di dos hòmber di edat na altura di un parada di bus.

Ayera den dia a pidi presensia di polis na Palu Blanku na altura di un parada di bus nèt enfrente di algun negoshi. E motibu ku tabata pidi presensia di polis ku urgensia na e sitio tabata debí ku a surgi un bringamentu entre dos hòmber di edat ku tabata na altura di e parada di bus. Polis ku a logra di yega rápidamente na e sitio a bin topa ku e dos hòmbernan ku ainda tabata basta rabia ku otro. Un di e hòmbernan a splika ku e la saka su sigaria pa e por a huma un ratu. E otro mester a pidié pa un sigaria kual e la ning’é. Tabata aki ku e hòmber ku a pidi sigaria mester a rabia pisa i a trata di agredí e otro ku a bin kulminá den un forsageo. Na yegada di polis ya e bringamentu mester a pasa i e polis a bai a atendé e dos hòmbernan aki riba nan komportashon.