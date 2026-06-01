WILLMSTAD,—-Djabièrnè último Tica Giel huntu ku Johnny Kleinmoedig a duna un bunita konsierto den Fort Kerk na benefisio di Stichting Alzheimer Kòrsou.
Ta asina ku Tica Giel ta un persona hopi konosí na Kòrsou i ku frekuensia e ta bini akinan, spesial pa bishita e Sùrnan Tras di trali, ku e tin un apresio masha spesial pa nan. Den un di e bishitanan aki e Sùrnan a pidi Tica, si e lo kier a hasi un konsierto pa asina generá fondo pa Stichting Alzheimer. Klaro ku Tica tabata dispuesto pa hasi esaki i a tuma kontakto ku Johnny KLeinmoedig ku no a pensa dos biaha i asina e duo aki a prepará un bunita konsierto.
Den e konsierto aki Johnny Kleinmoedig a toka piano i Tica Giel a kanta. E presentashon di Tica Giel tabata sublime i e a presentá sigur masha hopi piesa ku a kai masha na smak di e oudiensia den Fort Kerk. E piesanan tabata hopi varia i na diferente lenga i sigur tur hende presente lo a tende un piesa ku e a gusta. Na final di e presentashon,Tica Giel a presentá e piesa Atardi i e a invitá tur hende pa kanta kuné. Henter e sala a kanta i na final a duna tantu Tica komo Johnny un fuerte ovashon ku sigur tabata bon meresí.
Presidente di Stichting Alzheimer, señora Hellement a gradisí e tantu Tica komo Johnny di kurason pa e bunita konsierto i tabata masha agradesido, ku na e forma aki, Stichting Alzheimer, por a rekoudá fondo pa asina sigui ku e trabou ku nan ta hasiendo na benefisio di nos komunidat. Tambe ta asina ku señora Hellement a rekordá tur hende ku luna di yüni ta e luna ku Stichting Alzheimer lo tin nan ‘tèst” di memoria.
Tur hende por partisipá na e tèst aki i pa asina mira kon bon nan memoria ta funshoná. Mas informashon di lugá i dianan ku e tèst aki ta wòrdu organisá lo wòrdu anunsiá pronto pa asina tur hende ku ta interesá por akudí. Gobernador di Kòrsou señor Mauritz de Kort huntu ku minister di Estado Maria Liberia Peters tambe a hasi akto di presensiá na e konsierto aki. Tur dos a keda enkantá ku e konsierto i klaro Tica Giel a saka un potrèt ku Gobernador.
Na final di e konsierto señora Hellement a lesa un bunita poesia ku a enfoká riba e nesesidat di hasi un bishita di maske ta 30 minüt na bo ser kerí ku ta sufri di Alzheimer. Un bunita poesia ku sigur a laga tur hende para ketu i realisá e importansia di konvivensia. Un bunita anochi. Si un hende ke tuma kontakto ku Stichting Alzheimer, por hasi esaki na telefòn 462 3900. E number di kuenta di Stichting Alzheimer ta MCB 15087401.
Ámbos persona esta Tica Giel i Johnny KLeinmoedig a risibí un regalito.