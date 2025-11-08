Búskeda pa damita di 15 aña

Rio Canario– Polis ta pidi búskeda di e hóben Ludjeneli Faustina (Luti of Djeni) Leitoe, nasé na Kòrsou di 15 aña di edat. Djaluna 11 di ougùstùs 2025, e hóben aki a sali for di e instituto den área di Sta. Rosa kaminda e ta keda sin regresá.
Ludjeneli tin e siguiente deskripshon: Haltura: 1.60 m; Kara: oval; Postura: delegá; Kabei: maron skur di flèktu; Koló di wowo: maron skur; Koló di kueru : maron skur;
Polis ta supliká tur persona ku por duna kualke informashon tokante di e hóben aki pa tuma kontakto ku polis na number di telefòn 917 òf e number anónimo 108.
