Camelia-Römer: 4 rapòrt di SOAB tokante Ontvanger no ta beibel

PUNDA,– Ayera durante e reunion públiko kaminda parlamento di Kòrsou a deliberá ku minister di finansa, Charles Cooper, tokante funshonamentu di servisio di impuesto, tabata notabel kon parlamentario Suzy Camelia-Römer no ta duna muchu balor na e relatonan di SOAB riba asuntunan den Servisio di Impuesto.

Na mart 2024 ministerio di finansa ta publiká 4 investigashon di SOAB riba e prestashon nan di Ontvanger den e último tempu. Inisialmente na 2024 e rapòrtnan aki no a risibí muchu atenshon den pueblo, pero sigur for di òktober despues di e retiru di èks minister Silvania por nota kon regularmente e prekupashon nan di e relatonan aki ta sobresalí den komunidat.

Tabata ayera durante e reunion di parlamento ku Suzy Camelia-Römer ta kuestioná kon e investigashon nan di SOAB ta trese prekupashon nan enorme den komunidat sigur mirando ku e rapòrtnan aki a keda publiká mas ku 1 aña pasá. Alabes e parlamentario a nota kon e tempu ayá e minister den su funshon a pidi pa un reunion tuma lugá ku komishon sentral, pero for di e mart 2024 nada mas no a sosodé. Komo reakshon Camelia-Römer a amplia ku no mester hasi manera e 4 rapòrtnan di SOAB ta biblia. Esaki ta komo ku ni e minister ni su frakshon no a bini bèk riba e rapòrtnan aki mas for di 2024.

“SI ta hasi manera e 4 rapòrtnan di SOAB ta asina importante pa e pais aki, e orei e minister mester a bolbe pidi reunion”. Esaki no a sosodé Camelia-Römer a remarká pues no mester bini despues di 1.5 aña hasi komo sifuera ku e 4 rapòrtnan ta e esensia. Esensia ta ku nos sistema fiskal ta faya, si tin 4 rapòrt nos lo atendé, pero no mester hasi manera e rapòrtnan aki ta determiná tur e fayonan.