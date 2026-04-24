CARMIL – KPA i KIA ta praktiká de-eskalashon durante disturbio sivil

Milisia—–Militarnan Arubiano i Kurasoleño (CARMIL) ta trein e siman aki na Aruba huntu ku e Unidat Mobil (ME) di Kuerpo Polisial Aruba (KPA) i e Unidat K9 di KIA (Instituto Korekshonal Aruba). E ehersisio ta enfoká riba aktuashon di de-eskalashon durante disturbionan sivil, tambe konosí komo “Beteugelen van Woelingen” (BVW), (Supreshon di Disturbio) i ta prepará e partnernan militar i di seguridat Caribense pa respondé na disturbionan di òrdu públiko.
Treining a tuma lugá tantu na Kazèrne di Marina Savaneta komo na otro sitio durante e dianan ku a pasa. Riba djaweps, 23 di aprel, e senario final di e ehersisio lo tuma lugá den e ‘pueblo bieu di Esso’ ku yama Seroe Colorado. Den un senario realístiko, Gobernador di Aruba ta wordu konfrontá ku un grupo di manifestante ku ta buska pa regla kuenta ku e alkalde di un pueblo. Segun ku e situashon ta menasá di eskalá, asistensia militar ta wòrdu yamá den forma di un peloton di sòldá. E ehersisio ta konsistí di vários sub-senario den kua e tenshonnan entre manifestantenan i outoridatnan a eskala. Durante e scenarionan aki, trupanan di Caribe ta wòrdu konfrontá ku violensia kresiente. Sentral den e ehersisio final aki ta de-eskalashon i koperashon ku sosionan di seguridat lokal.
Pelotonnan di Supreshon di Disturbionan
Komo un partner di seguridat relevante pa duna asistensia militar na Aruba, Curaçao, Sint Maarten, i e islanan BES (Bonaire, Sint Eustatius, i Saba), CZMCARIB tin dos peloton di (‘riot supression’) supreshon di disturbio entrená na su disposishon. E unidatnan aki ta kompletamente ekipá pa personal di CARMIL i ta desplegabel pa sostené òrdu i seguridat públiko. Tantu Kòrsou komo Aruba tin nan propio peloton di BVW y ta praktiká regularmente diferente senario. Danki na e tipo di ehersisionan aki, trupanan di Caribe ta keda prepará pa diferente senario den kaso di disturbionan di òrdu públiko.