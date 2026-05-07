CBCS ta enfatisá progreso den e proseso stratégiko di ENNIA Aruba

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) a tuma nota di informashonnan resien den prensa ku ta trata di Ennia Caribe Holding (Aruba) N.V. (ECHA) i su empresanan filial (ENNIA Aruba).
Manera CBCS i Centrale Bank van Aruba (CBA) a komuniká huntu anteriormente, e opshonnan stratégiko pa ENNIA Aruba ta wòrdu eksplorá. E proseso akí ta kanando na un manera konstruktivo i den bon konsulta entre CBCS i CBA.
Debí na e konfidensialidat di e proseso akí, CBCS no por drenta den detaye tokante e kontenido di e kombersashonnan i e diferente opshonnan stratégiko ku ta investigando. Sin embargo, CBCS ta nota ku e informashon den prensa ta kontené diferente eror i ta duna un imágen inkorekto di e situashon aktual.
E akshonnan di e kompania di seguro na Aruba ta den man di ECHA, ku konforme e
Hoofdlijnenakkoord di 11 di aprel 2024, ta kai bou di VEHIA N.V. CBCS ta enfatisá ku e trayekto stratégiko pa ENNIA Aruba no ta afektá e aktividatnan ni e operashon diario di e kompania. ENNIA Aruba ta un institushon finansiero sólido ku ta funshoná independientemente i ku ta bou di supervision di CBA.
Den e evaluashon di e diferente opshonnan stratégiko, CBCS kontinuamente ta tene kuenta ku e interesnan tantu di ENNIA Aruba i su aseguradonan, komo esnan di Grupo ENNIA en general i su aseguradonan. CBCS i CBA lo sigui traha huntu den estrecho koperashon pa sigurá ku e proseso akí ta sigui kana di forma kuidadoso, ordená i den interes di stabilidat finansiero i di tur stakeholdernan envolví.