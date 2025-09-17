CBS ta start ku Enkuesta Sosial 2025 na Kòrsou

Willemstad – Entre 27 di sèptèmber te ku 10 di novèmber próksimo 2025, Ofisina Sentral di Statistik (CBS) lo ehekutá Enkuesta Sosial 2025 na Kòrsou. E enkuesta aki ta komparabel ku un Omnibus: un enkuesta ku ta kolektá informashon riba diferente área sosial i ekonómiko den un solo enkuesta. Esaki ta duna un bista amplio tokante kon bidanan, famianan i e komunidat di Kòrsou ta desaroyá.
E resultadonan di e enkuesta lo yuda gobièrnu, organisashonnan i otro institutonan relevante pa tuma desishonnan ku ta basá riba datonan real i aktual.
Kua tema lo kubrí e enkuesta?
Durante e enkuesta, lo hasi preguntanan tokante nuebe tema:
Bo kas a wòrdu selektá?
Pa ehekutá e enkuesta, CBS lo bishitá un total di 3100 kas di famia ku a wòrdu selektá. Tur kas di famia ku a wòrdu selektá a haña un karta di introdukshon di CBS. Un enkuestadó ofisial di CBS (ku ID) lo bishitá bo kas. E enkuestadó lo hasi preguntanan na bo mes i tur miembro di bo kas. E entrevista ta dura aproksimadamente 30 minüt. Kada enkuestadó ofisial di CBS tin un badge ku un QR-code. Pa verifiká identidat di e enkuestadó, por skèn e QR-code aki riba bo selular.
Kiko e logo di Enkuesta Sosial ta simbolisá?
Kada 9 tema di Enkuesta Sosial ta forma e pùzel kompleto di Kòrsou. Huntu nan ta pinta e bida sosial di Kòrsou. P’esei CBS ta urgi tur kas di famia ku a haña karta di CBS, pa partisipá pa asina huntu nos forma e pùzel kompleto di e bida sosial na Kòrsou.
Bo dato ta konfidensial
Tur enkuesta ta kompletamente anónimo. Tur informashon ku bo duna ta kompletamente konfidensial i nunka lo wòrdu kompartí ku otro instituto òf publiká individualmente. Konforme ku Lei di Statistik (PB 2011, no. 19), bo dato lo wòrdu tratá di forma konfidensial i anónimo. E publikashon ofisial (PB) di e lei aki ta disponibel riba website di CBS: www.cbs.cw/statistical-act-2011-nr-19.
Mas informashon?
Pa mas informashon tokante e enkuesta aki, por tuma kontakto ku CBS na telefòn 724-1802/WhatsApp 5202227 òf por bishitá: ku www.cbs.cw/enkuestasosial2025.
CBS ta gradisí tur famia selekshoná di antemano pa nan kolaborashon na e enkuesta importante aki.