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Charles Cooper ta kita posibel publikashon difamatorio for di su Facebook

May 16, 2026 • 2 minüt pa lesa
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Charles Cooper a kita su palabranan fuerte for di Facebook.

Skalo,– Riba djárason tras di lomba plataforma Bandariba a tene un manifestashon dilanti porta di Domeinbeheer. E manifestashon a tuma lugá despues ku riba 6 di mei, kasi 120 persona lo a trese nan reklamonan dilanti riba funshonamentu di Domeinbeheer.

Ta asina ku for di mainta riba 13 di mei habitantenan malkontentu a kuminsá akudí na Domeinbeheer pa asina demonstrá nan mal kontentu. Kaminda e grupo di habitante a keda representá dor di presidente di plataforma Bandariba, Elvin Gerard, mester remarká ku aki ta trata di un oponente polítiko di minister Charles Cooper. Mienstras e manifestashon tabata tuma lugá na Skalo, un momentu dado por nota ku Charles Cooper a kuminsá ataká  tantu Elvin Gerard komo tur persona ku a bai demonstrá nan malkontentu ayá na Skalo. E atakenan a keda publiká riba Facebook, pero entretantu a keda kitá dor dje minister enkargá ku VVRP.

Deklarashon nan kontra èks parlamentario Elvin Gerard ku a subi Facebook di Cooper tabata inkluí, “un karajo ku semper di su bida a biba den korupshon, ta tilda nos di korupshon. Aki tin bewijs de sobra. Tambe keda pendiente pa e rapòrt kon e kompai aki tabata estafá UTS. Dor di inventá trabou ku nunka a ser hasí”. Banda dje echo ku Cooper a tilda Gerard di ta korupto, e minister a asta inkluí un veredikto di 2003.

Despues dje publikashon kontra di Gerard, e minister a sigui publiká mas deklarashon riba Facebook ampliando kon “awe na e manifestashon di dos pipita di hende ku semper ta manifestá pa krea broyo den komunidat. Ma mira hende ku bòrchi ku nan tin 50, 40 i 30 aña ta warda. Awor tabatin representante di PAR, MANPIN, PNP, PS ku tur eibou. Dia nan tabata den gobièrnu kiko nan a hasi anto?”.

Den henter e suseso awor ta notabel ku e minister a kita(delete) ámbos publikashon kuestionando tantu Evin Gerard komo demas manifestante. Por sierto un akto remarkabel pa kita publikashon dudoso riba Facebook sigur mirando kon apénas 2 aña pasá minister Charles Cooper a opta pa bati na porta di korte pa eksigí un otro polítiko( Elvis de Andrade) pa stòp di publiká informashon difamatorio den su kontra.

Cooper splikando ku manifestantenan tabata “dos pipita di hende”.
#Charles Cooper
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