Charles Cooper ta kita posibel publikashon difamatorio for di su Facebook

Charles Cooper a kita su palabranan fuerte for di Facebook.

Skalo,– Riba djárason tras di lomba plataforma Bandariba a tene un manifestashon dilanti porta di Domeinbeheer. E manifestashon a tuma lugá despues ku riba 6 di mei, kasi 120 persona lo a trese nan reklamonan dilanti riba funshonamentu di Domeinbeheer.

Ta asina ku for di mainta riba 13 di mei habitantenan malkontentu a kuminsá akudí na Domeinbeheer pa asina demonstrá nan mal kontentu. Kaminda e grupo di habitante a keda representá dor di presidente di plataforma Bandariba, Elvin Gerard, mester remarká ku aki ta trata di un oponente polítiko di minister Charles Cooper. Mienstras e manifestashon tabata tuma lugá na Skalo, un momentu dado por nota ku Charles Cooper a kuminsá ataká tantu Elvin Gerard komo tur persona ku a bai demonstrá nan malkontentu ayá na Skalo. E atakenan a keda publiká riba Facebook, pero entretantu a keda kitá dor dje minister enkargá ku VVRP.

Deklarashon nan kontra èks parlamentario Elvin Gerard ku a subi Facebook di Cooper tabata inkluí, “un karajo ku semper di su bida a biba den korupshon, ta tilda nos di korupshon. Aki tin bewijs de sobra. Tambe keda pendiente pa e rapòrt kon e kompai aki tabata estafá UTS. Dor di inventá trabou ku nunka a ser hasí”. Banda dje echo ku Cooper a tilda Gerard di ta korupto, e minister a asta inkluí un veredikto di 2003.

Despues dje publikashon kontra di Gerard, e minister a sigui publiká mas deklarashon riba Facebook ampliando kon “awe na e manifestashon di dos pipita di hende ku semper ta manifestá pa krea broyo den komunidat. Ma mira hende ku bòrchi ku nan tin 50, 40 i 30 aña ta warda. Awor tabatin representante di PAR, MANPIN, PNP, PS ku tur eibou. Dia nan tabata den gobièrnu kiko nan a hasi anto?”.

Den henter e suseso awor ta notabel ku e minister a kita(delete) ámbos publikashon kuestionando tantu Evin Gerard komo demas manifestante. Por sierto un akto remarkabel pa kita publikashon dudoso riba Facebook sigur mirando kon apénas 2 aña pasá minister Charles Cooper a opta pa bati na porta di korte pa eksigí un otro polítiko( Elvis de Andrade) pa stòp di publiká informashon difamatorio den su kontra.