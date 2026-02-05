Back to Top
Vigilante banner image

Chelsea ta stipulá preis pa e argentino Enzo Fernández

February 5, 2026 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#100 pa 120 mion euro | #argentina | #Enzo Fernandez | #Enzo Jeremías Fernández | #medio kampista | #Paris Saint-Germain | #Real Madrid
Login