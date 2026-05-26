Chèns ku PDVSA ta bin bèk ta kasi nulo

Refineria di Kòrsou ku ainda hopi diskushon riba su futuro.
Bahia Santa Ana,– Despues ku 2BAYS Curaçao a kibra kòntrakt ku VIGOR na yanüari 2026 despues di un disputa di 12 mion dòler. Demas investigashon ta resultá ku e chèns ku PDVSA ta regresá na Emmastad ta kasi nulo.
Esaki por dedusí for di un investigashon di riesgo ehekutá dor di Ministerio di Finansas. Despues ku 2BAYS a anunsiá kiebro di kontrato di VIGOR, mesora rumornan a kuminsá sirkulá ku PDVSA por bin bèk Kòrsou sigur mirando e último desaroyonan den e merkado di krudo na Venezuela. Alabes durante e rueda di prensa na yanüari, direktor di 2BAYS, Patrick Newton a asta duna di konosé ku e lo no ekskluí PDVSA a akaso nan kumpli ku tur eksigensia stipulá.
Apesar dje “chèns” ku PDVSA por drenta bèk den nos bahia, e chèns ta kasi nulo. Segun Ministerio di Finansa, aktualmente PDVSA no tin sèn i tambe tin hopi debe. Alabes PDVSA lo usa su refinerianan na Venezuela i demas region promé ku bai invertí di nobo den rafinahe na Kòrsou. Sinembargo e refineria na Kòrsou ta den un situashon di basta mantenshon atraé i mirando ku e leinan internashonal di kalidat di birando mas importante, invershon ta nesesario den e plantanan pa refiná.
Na febrüari promé minister Gilmar “Pik” Pisas a pidi 2 pa 3 siman pa kompilá informashon nan tokante 2BAYS, VIGOR i Global Oil pa asina e por duna kontesta riba diferente pregunta di parlamento. Entretantu 15 siman a pasa i ainda e minister no a sigui duna kuenta i rason riba e tópiko aki den sala di parlamento. 3 luna despues di kiebro di kòntrakto VIGOR-2BAYS awor a resultá ku ámbos kompania ta den negosashon pa asina evitá claimnan mionario i prosedernan den korte.