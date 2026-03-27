Chofy Chulo ta representante di e artista “Roy Ronix” na Kòrsou

WILLEMSTAD,—-For di fuente figo Vigilante Farándula a keda pone na altura di un informashon ku tin di aber ku e farandulero i den pasado e di dos hòmber prinsipal para tras di agrupashon musikal “No Game”.
Aki Vigilante Farándula ta referí na Michell “Chofy Chulo” Rosaria ku sigur no ta un deskonosí den mundu di farándula aki na Kòrsou. Ta asina ku fuente a duna di konosé na Vigilante Farándula ku “Chofy Chulo”, ta representante di e artista Roniel Pérez ku su nòmber artístiko ta “Roy Ronix”,aki na Kòrsou. Ta trata aki di hóben artista ku a nanse na Santo Domingu,pero ku aktualmente ta biba na “New York”.
Mas aleu mester bisa ku fuente a sigui bisa Vigilante Farándula ku e artista kantante músiko “Roy Ronix”,ta na kaminda pa tin un presentashon bailabel aki na Kòrsou. No ta bai dura masha ku lo bai tin rueda di prensa kaminda ku e promotor nan ku ta trese e artista en kuestion Kòrsou,lo bai duna mas informashon riba e artista menshoná.
Manera ku fuente a pone Vigilante Farándula di e informashon en kuestion, esaki a drenta den kontakto ku “Chofy Chulo”. Ta asina ku “Chofy Chulo” a duna di konosé na Vigilante Farándula lo siguiente.”Keremi ku mi ta sinti mes un kos ku e artista nan ta sinti na momentu ku nan mira bo number di telefon marka den nan telefon, esaki ta loke ku ta pasando ku mi tambe,paso bo no sa yamami,i awe bo ta yamami i ponemi na altura di un informashon ku mi no por bisabu nada di dje. Ami no s ata for di unda bo ta saka e informashon i mas ainda ku mi nòmber ta ser menshoná den e dicho informashon”.
Na final di e kombersashon Vigilante Farándula a bisa “Chofy Chulo”, djis kòrda riba e dicho ku ta bisa “Tempu ta e mihó maestro”. Tabata aki nan ku “Chofy Chulo” a hari i e kombersashon a yega na su final. Mas aleu mester bisa ku asta Vigilante Farándula tin e fecha ku e artista “Roy Ronix” ta bin presentá aki na Kòrsou i ku asta ku kua otro artista nan i dj nan e ta bai forma kombinashon. Djis perkurá pa bo tin bo Korant Vigilante tur e dia nan aki den bo man, ya asina bo no ta pèrdè nada ku tin ta pasando den farándula di tantu aki na Kòrsou i tambe na Hulanda,Aruba,Boneiru i otro parti di mundu kaminda ku tin Kurasoleño nan ta move den farándula.
“Chufy Chulo”, ku herida na su kurpa ta keda para duru riba un “NO”.