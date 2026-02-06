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Cholo Simeone ta pèrdè Pablo Barrios pa algun siman

February 6, 2026 • 1 minüt pa lesa
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#Atletico Madrid | #champions league | #Copa Del Rey | #futbòl | #leshon di muskulo | #medio kampista | #Pablo Barrios
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