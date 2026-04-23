CIFF 2026 ta presentá ganadónan di Watapana Yellow Robin i Impact 1 Award

WILLEMSTAD – Curaçao International Film Festival (CIFF) anunsiá e ganadónan di e Premionan 2026, poniendo asina e ‘storytelling’ sobresaliente i talento emergente for di Karibe i mas leu den spòtlait. E premionan ta enfatisá e kompromiso kontinuo di e festival pa sostené bosnan nobo i fortalesé e visibilidat di sine regional.

E premio Yellow Robin a bai pa The Last Meal di Maryse Legagneur (Haiti). E di 10 edishon aki di e kompetensia a trese huntu un selekshon fuerte di promé i di dos pelíkula largu di Karibe, e region, i e diaspora. E ganadó ta risibí un premio di USD 8.000 i proyekshonnan na Morelia International Film Festival na México i Film by the Sea na Hulanda.

E hurado tabata unánime den su veredikto, yamando e pelíkula “un obra remarkabel, e resultado di dies aña di dedikashon. E ta un rekordatorio poderoso ku e bosnan aki ta importante i ku historianan indígena mester wòrdu mirá i skuchá, kontá ku forsa, honestidat i impakto,” e hurado a deklará.

Watapana Award, introdusí e aña aki, a bai pa Fort Buku di Loelle Monsanto (Surinam). Inspirá pa e watapana, un símbolo di resilensia riba nos islanan, e premio ta rekonosé ‘storytelling’ auténtiko for di parti Karibeño di Reino i Surinam. E hurado a elogiá e transishonnan suave di e pelíkula i e estilo narativo konvinsente. “E presensia di Anansi, pensativo inkorporá den un konteksto contemporáneo, ta agregá un kapa fasinante, miéntras ku e pelíkula ta invitá reflekshon riba kon Sürnam ta wòrdu mira pa hendenan ménos konosí ku e kultura.” Un menshon spesial a bai na They Had One Job di Samueldavid Baromeo (Curaçao), pa e timing perfekto den e pelíkula kòrtiku chistoso aki.

E promé Impact 1 Award, dirigí riba trabounan den proseso, a bai pa The Fool and the Moon di Julia Scrive Loyer i ta bini ku USD 5,000. Kuater proyekto a wòrdu selektá pa e promé edishon aki for di mas ku 40 entrega. E hurado a destaká e tono musikal riku i e sinematografia fuerte di e pelíkula ganadó, deskribiendo esaki komo “un obra enkantante i konvinsente ku ta laga un impreshon duradero.” Ademas, un pakete di post-produkshon na natura, di e partner di industria Atomica, balorá na aproksimadamente USD 15.000, a wòrdu otorgá na Love is the Monster di Neto Villalobos.

Direktor di Festival Michael Elias a komentá: “E selekshon di e aña aki ta mustra e poder, diversidat i urgensia di historianan for di Karibe i e region mas amplio. Nos ta orguyoso di por proveé ​​un plataforma kaminda e bosnan aki ta bira visibel i por konektá ku un públiko internashonal.”

Ku e premionan aki, CIFF ta kontinuá ku su mishon pa konektá trahadónan di sine i públiko i kontribuí na desaroyo i visibilidat di sine karibense.