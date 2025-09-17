Cpost ta reanudá su servisio postal parsialmente pa Merka

Willemstad- Cpost International N.V. (Cpost) ta informá komunidat ku, despues di a suspendé tur su servisionan postal riba 27 di ougùstùs pa Merka, entrante djárason 17 di Sèptèmber a reanudá sierto servisionan postal.
Korespondensia di karta i dokumento por wòrdu mandá via di Cpost sin ningun problema, miéntras ku ta hasiendo e trámitenan nesesario pa pronto reanudá akseptashon di paketenan komersial i no komersial pa e destinashon aki.
Ta bon pa informá komunidat ku Presidente Trump a emití un Órden Ehekutivo 14324 dia 30 di yüli 2025, den kual a suspendé e tratado di “de minimis” pa paketenan ku tin un balor di entre $0 te ku $800. E órden aki, titulá “Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for All Countries”, a bira efektivo riba 29 di ougùstùs último, i ta enserá ku tur pakete ku tin un balor di entre $0 pa $800 ta suheto na pago di impuesto, inkluyendo paketenan postal ku ántes tabata gosa di e bentaha aki.
Entrante djárason 17 di sèptèmber klientenan por:
Manera informá anteriormente den media, Cpost te ku un próksimo aviso lo no akseptá paketenan ku kontenido komersial na nos lokètnan pa manda Merka. Motibu di esaki ta ku tur pakete konteniendo merkansia mester paga derechonan di impuesto na orígen, kual ántes no tabata e kaso.
Pues unabes ku Cpost por kumpli ku e rekisitonan i regulashonnan establesé, lo anunsiá esaki debidamente, miéntras ku lo bai over na reaktivá akseptashon di pakinan pa Merka na su debido tempu.
Keda pendiente pa risibí mas informashon di parti di Cpost kual ta e rekisitonan ku lo mester bai kumpli kuné.